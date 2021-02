Videos gelekt: Nieuw Samsung product wil het onmogelijke - Apparata

Foto @Samsung @WalkingCat

Gelekte videos tonen dat Samsung een onmogelijke markt wil betreden met de Glasses AR-bril en diens kleine broertje.

Er zijn videos online verschenen van een nieuw Samsung-product dat ogenschijnlijk gedoemd is om te falen. Een lekker publiceert enkele conceptvideos van een niet aangekondigde Samsung AR-bril. Het zou de zoveelste augmented reality-gadget zijn waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Samsung pakt het daarentegen wel redelijk stevig aan.

Samsung AR-bril gelekt

Lekker WalkingCat publiceert twee conceptvideos van wat naar alle waarschijnlijkheid versies van een aankomende Samsung AR-bril zijn. Het gaat om de Samsung AR Glasses en de Glasses Lite.

Het zijn twee redelijk gelijk ogende brillen met een behoorlijk dik montuur en glazen. Beide gadgets kunnen volgens de videos bestuurd worden met andere hardware zoals smart watches, een gamecontroller, een drone en zelfs gebaren.

De Samsung AR Glasses lijkt meer bedoeld voor professionals, waarbij de conceptvideo een architect toont. Hij kan in 3D een huis bekijken en zelfs met hologrammen bellen. Zoals altijd met dit soort technologie zal de daadwerkelijke ervaring heel erg tegenvallen als je het vergelijkt met zo’n filmpje.

De Glasses Lite pakken het iets minder futuristisch aan. Door middel van andere hardware kijk je met deze gadget een film of speel je een game. Het personage gebruikt ook een virtueel toetsenbord en een augmented reality scherm.

Het is nog niet bekend hoever Samsung met hun nieuwe gadgets is en of de videos überhaupt officieel van het Zuid-Koreaanse merk zijn. De vermelde lekker is overigens relatief betrouwbaar en de videos zien er dusdanig professioneel uit, dat een thuisknutselaar onwaarschijnlijk is.

Dat neemt niet weg dat ook Samsung sterke wind van voren moet verwachten met hun collectie AR-brillen. De huidige technologie laat nog heel wat te wensen over wat betreft bruikbaarheid, field of view, prijs/kwaliteit en toepasselijkheid. We zien al jaren verschillende merken een gooi doen naar augmented reality, maar tot dusver ogenschijnlijk zonder veel succes. Het zou dan ook zomaar kunnen dat Samsung hier alvast een voorproefje geeft van wat ze ooit – maar nu nog niet – willen bereiken.