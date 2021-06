Video: Samsung Galaxy S21 Ultra gaat naar de (tijger)haaien - Apparata

Foto via Samsung India

Samen met Nat Geo neemt Samsung de Galaxy S21 Ultra mee op een onderwaterreis vol schilpadden, koraalriffen en tijgerhaaien.

Samsung gaat samen met Nat Geo Traveller India als promotiestunt de diepte in. Middels een Galaxy S21 Ultra (in een waterdichte case) neemt een duikster ons mee in de wereld van tijgerhaaien. Uiteraard is het een simpele reclamestunt voor de peperdure smartphone. Maar je kunt hoe dan ook concluderen dat de geschoten beelden adembenemend mooi zijn. En er zit nog een nuttige boodschap bij ook. In tegenstelling tot de lastercampagne tegen Apple…

Galaxy S21 Ultra naar de tijgerhaaien

Voor de video neemt Nat Geo’s Malaika Vaz de Samsung Galaxy S21 Ultra mee naar de Maldiven. De eilandengroep ten zuiden van India kent prachtige wateren en koraalriffen. Ook de tijgerhaai komt er veel voor en de video van Samsung zet het roofdier in de spotlight. De tijgerhaai zou namelijk met uitsterven bedreigd worden.

Het beest zou volgens Vaz ontzettend zachtaardig en relatief ongevaarlijk zijn. Feitelijk is de tijgerhaai een van de gevaarlijkste haaisoorten voor mensen. Haaienaanvallen komen daarentegen zelden voor; enkele tientallen keren per jaar valt een haai een mens aan. Dat is grotendeels geen dodelijke aanvaring. De video probeert dan ook het belang van het met uitsterven bedreigde dier te benadrukken.

Naast het dier hebben mensen in de comments van de video vooral aandacht voor de case om de Samsung Galaxy S21 Ultra, die voorkomt dat het toestel niet naar de tijgerhaaien gaat. De S21 Ultra heeft immers slechts een IP68-rating, ofwel tot 1,5 meter waterbestendig voor 30 minuten. Dat geldt voor zoetwater, geen zeewater. Feitelijk zou de smartphone het misschien even overleven, maar de case neemt alle zorgen weg.