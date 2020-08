Video: Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition

Foto @Samsung

In een video onthult Samsung de prachtige Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. De special edition krijgt een strak nieuw uiterlijk, met exclusieve prijs.

Met de release van de Samsung Galaxy Z Fold 2 voor de deur, onthult Samsung nog even snel een gloednieuwe versie. De opvouwbare smartphone is van zichzelf al een pareltje. Maar in samenwerking met modeontwerper Thom Browne wordt het toestel (voor sommigen) nóg mooier. Check de teaser film hieronder.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition

De gewoner Galaxy Z Fold 2 ziet er al behoorlijk premium uit, maar het peperdure kledingmerk Thom Browne doet daar nog een schepje bovenop. De minimalistische strepen en het strakke grijs voegen nog een laagje exclusiviteit aan het toestel toe.

Voor degene die het bronze van de standaard Galaxy Fold 2 niet tof vindt, is de Thom Browne Editie misschien wel een oplossing. Overigens zijn er ook gelekte foto’s waarop het toestel in het grijs te zien is. Over de exacte kleuren is dus nog niet alles bekend; wellicht zit er wat leuks tussen zonder de naam Thom Browne eraan gekoppeld. Het kost je namelijk ook wat.

Prijs

Tenminste, als we de voorgaande samenwerking met Browne als referentiekader gebruiken. De Galaxy Z Flip Thom Browne Edition ging in de Verenigde Staten voor maar liefst $2.480. Dat is bijna het dubbele van wat een standaard Z Flip kostte, namelijk $1.380.

Met die verhouding moet je bereid zijn een flinke smak geld neer de te leggen voor de speciale Galaxy Z Fold 2. Als de gelekte prijzen kloppen, zouden we hier wel eens kunnen kijken naar een uitvoering van ruim €3000!

Morgen zullen we meer weten, want dan organiseert Samsung het tweede deel van Unpacked 2020. Daarin staat het aankomende opvouwbare toestel centraal.