Video: zijn Tesla's helemaal niet zo veilig? - Apparata

Een Tesla zit vol slimme technologieën om een autorit veilig en aangenaam te laten verlopen. Maar dan moet het wel werken.

Tesla staat bekend als een pionier op het gebied van autonoom rijden. Waar de traditionele autofabrikanten rustig stapjes ondernemen, kun je met een Tesla al voor een groot deel autonoom rijden op de snelweg. De beste ervaring krijg je op de weg in de Verenigde Staten, waar het systeem ook is ontwikkeld.

Maar hoe veilig is een Tesla nu eigenlijk? Nou, volgens Chinese onderzoekers valt dit allemaal wel mee. Op video’s is te zien hoe Tesla niet door strenge veiligheidstesten lijken te komen in het onderzoek uit China.

Check de video’s om een oordeel te vellen. Zijn Tesla’s inderdaad niet zo veilig als het merk ons wilt doen geloven?

