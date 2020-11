Videobellen in Fortnite is nu echt een dingetje - Apparata

De veelzijdigheid van Fortnite kent geen grenzen, want je kun nu ook videobellen in ’s werelds bekendste Battle Royale game.

Dat Fortnite geen normale shooter is, dat wisten we al. Er worden in de spelwereld concerts gegeven. Feestdagen krijgen speciale aandacht in de game en nu introduceert Epic opeens videobellen op Fortnite. Het moet toch niet gekker worden.

Epic Games is hiervoor de samenwerking aangegaan met Houseparty. Je kunt tijdens een potje je vrienden zien en met ze chatten binnen de wereld van Fortnite. Het maakt het er in elk geval een stukje gezelliger op. Er zijn wel beperkingen aan de nieuwe feature. Zo komt videochat op Fortnite niet naar elk platform. De feature is uitsluitend voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en PC. Dat betekent dat je als je op de Xbox speelt of via mobiel je niet in aanmerking komt voor videobellen.

Omdat de samenwerking verloopt via Houseparty komen er ook vereisten om de hoek kijken. Je moet bijvoorbeeld de Houseparty app op iOS of Android gebruiken en je account linken aan Epic Games. Videobellen in Fortnite kan vanaf heden, want de uitrol is vandaag. Dus veel plezier en zwaai naar je maten terwijl je samen de tegenstander te lijf gaat.