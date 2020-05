Gedraag jij je een beetje tijdens de videomeeting?

Dit zijn de irritantste gedragingen van collega’s tijdens een videomeeting. Doe jij dat ook?

Nu we sinds het thuiswerken massaal online vergaderen ontstaat daar een hele nieuwe cultuur. Bij die cultuur horen natuurlijk ook ergernissen en inmiddels komen de eerste overzichten van gedrag dat echt niet kan voorbij. Dit geldt natuurlijk op ieder platform, dus of je nu op Microsoft Teams zit, Zoom-sessies hebt of een ander platform kiest, dit kan je dus beter niet doen:

1. De videomeeting verstoren met geluid

Oeps, de microfoon staat niet op mute, maar ondertussen type je even een verslag tijdens een saai stuk of neem je dat ene belangrijke telefoontje op. Dat waarderen de andere vergadertijgers vast niet.

2. Opties van het programma proberen tijdens de call

Heel veel mensen ontdekken een wereld van mogelijkheden in een programma. Grappige filters, audio-effecten of cameragrappen. Erg interessant, maar het leidt nogal af als jouw werkgever de kwartaalresultaten bespreekt en jij ineens ondersteboven in beeld hangt met een paar konijnenoren uit een filter. Niet doen dus!

3. Plotseling uit beeld verdwijnen of uitloggen

Ga even terug in de tijd en zie jezelf weer in de vergaderzaal zitten. Even brainstormen met de chef en collega’s. Plotseling staat een van de collega’s op, klapt zijn blok dicht en is zonder een woord te zeggen verdwenen terwijl jij net hét idee aan de groep pitcht. Gek toch? Het is net zo gek om spontaan uit beeld te verdwijnen of het frame te sluiten terwijl de meeting nog niet afgelopen is.

5. Eten, drinken of roken tijdens de videomeeting

Kom op, moeten we dit echt uitleggen? Je bent zichtbaar en hoorbaar onder werktijd in een vergadering… Oké die kop koffie wordt je vast vergeven.

Heb je nog wel een beetje zin in zo’n videomeeting? Zo ja, dan kun je vast wel wat beveiligingstips gebruiken. Zo nee, bedenk dan dat ook met videovergaderen alles relatief is.

Inspiratie: Cnet