Vier goede cadeaus voor iPhone- fans

Voor de echte iPhone fanboys and girls hebben we vier cadeaus voor je op een rijtje gezet. Handig naar nu de feestdagen steeds dichterbij komen.

Apple enthousiastelingen, we kennen er allemaal wel een paar. Helemaal gek op alles van Apple en vaak is dit de iPhone. Voor de iPhone zijn veel accessoires te vinden. We hebben de leukste en beste hieronder gezet, zodat jij weet welke cadeau je kunt kopen.

Cadeaus iPhone fanboys and girls

Check wel even of de Apple– fan niet al in het bezit is van enkele van deze accessoires, anders is je zoektocht alsnog voor niks.

Magsafe Phone Wallet

Beginnen we met een inkopper, de Apple Magsafe Phone Waller. De eerste generatie Apple-telefoonportemonnee debuteerde vorig jaar met de iPhone 12. Het bevestigd aan de telefoon met MagSafe, Apple’s magnetische technologie voor het beveiligen van opladers en accessoires. De nieuwste versie biedt nieuwe kleuren en Find My-compatibiliteit. Als de portemonnee langer dan een minuut losraakt van je telefoon, krijg je een pushmelding die de laatst verbonden locatie aangeeft, wat je hopelijk zou moeten helpen bij het vinden ervan. Handig!

PowerVision S1 Explorer Kit

De camera’s worden met elke generatie iPhone beter, nu ook met de iPhone 13. Ben jij een Instagrammer pur sang? Dan is deze drie-in-één gimbal, draadloze oplader en statief het perfecte cadeau.

De PowerVision S1 houdt smartphones vast via een magnetische telefoonhoes die bij het apparaat wordt verkocht en MagSafe niet vereist. Eenmaal bevestigd, kan de gimbal je camera stabiliseren – waardoor trillende videobeelden worden geëlimineerd, zelfs als je beweegt tijdens het vastleggen. Je telefoon wordt ook draadloos opgeladen.

Moment Car Vent Mount

Je gebruikt je smartphone om te navigeren. Maar ook om te bellen in de auto. Handsfree natuurlijk. Dan maakt deze autohouder het kijken naar je telefoon tijdens het rijden een stuk veiliger en gemakkelijker.

Het wordt op de ventilatieopening van je auto gemonteerd, dus geen lijm of zuignappen nodig. Een iPhone 12 of 13 kan worden bevestigd via MagSafe, waardoor het proces om je telefoon in en uit de houder te klikken veel sneller gaat dan bij traditionele autotelefoonhouders. En omdat het aan de ventilatieopening is bevestigd, blokkeert niets je voorruit.

Volonic Valet 3 charging Pad

Dit is een luxe ding met een prijskaartje waar je u tegen zegt. De Volonic Valet 3 is een aanpasbaar draadloos oplaadstation dat is gemaakt van luxe materialen. Je kunt kiezen tussen alcantara van modekwaliteit of hetzelfde soort leer dat wordt gebruikt in Ferrari’s, Lamborghini’s en Porsches. Het geheel kan persoonlijk worden ontworpen, van kleur en materiaal tot snoerlengte en logostijl.

Het maakt gebruik van Aira FreePower-technologie, waarmee maximaal drie apparaten in elke positie op de oplader kunnen worden opgeladen.