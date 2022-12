Vierdaagse werkweek blijkt beter uit te pakken

Experimenten met de vierdaagse werkweek, waarin werknemers hetzelfde werk doen als anders in een vijfdaagse werkweek, blijken verrassend goed uit te pakken. Zegt onderzoek. Wordt de vierdaagse werkweek de toekomst?

Vierdaagse werkweek uitgeprobeerd voor hetzelfde salaris

Afgelopen zomer begon de grootste proef met de vierdaagse werkweek ter wereld in Groot-Brittannië. Meer dan 3300 mensen die bij verschillende types bedrijven werkten, wekten gedurende 80% van hun gebruikelijke werktijd voor 100% van het salaris. Werknemers moesten hetzelfde productiviteitsniveau behouden dat ze hadden terwijl ze vijf dagen per week werkten en tijdens het onderzoek de impact op lichaam en geest registreren.

Keer op keer hetzelfde positieve resultaat

Halverwege de proef was de feedback van werkgevers en werknemers overweldigend positief. Werknemers voelen zich productiever en minder gestrest en sommige bedrijven zagen zelfs hun financiële resultaten vooruitgaan. Maar dit was niet het enige experiment met de vierdaagse werkweek. Elders in de anglosfeer: in de VS, Australië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en Canada met een kleinere proef met 903 werknemers, ontstonden dezelfde, positieve resultaten. Ook een eerdere proef in IJsland had een vergelijkbaar resultaat.

Vierdaagse werkweek vooral voor hoogopgeleide beroepen geschikt

Dit geldt alleen niet voor alle beroepen. De proef werd alleen uitgevoerd met hoogopgeleiden, met minimaal een hbo-diploma. Bij hoogopgeleid werk is concentratie en de mentale inspanning het belangrijkst. Dan is gedurende vier dagen geconcentreerd werken zeker even productief als vijf dagen, met een blauwe maandag of de lamlendige vrijdag.

Maar voor bijvoorbeeld productiewerk of schoonmaakwerk geldt dat minder. Maar laag opgeleid werk is nu juist het werk dat vaak het meest belastend is en waarvan de werknemers het meeste plezier zouden hebben van wat meer vrije tijd.

Is de vierdaagse werkweek de oplossing voor werkstress? In een land waarvan de werkende bevolking overwerkt is, lijkt dat zeker het geval te zijn. Er zou ook onderzoek moeten worden gedaan naar de effecten van de vier-daagse werkweek op lager opgeleiden. Het onderzoek werd uitgevoerd door het non-profit samenwerkingsplatform 4 Day Week Global.