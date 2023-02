Vierde seizoen You (Netflix) in Londen

Waar in de eerste drie seizoenen van de psychologische dramaserie You (Netflix) alles draaide om de obsessies van de New Yorkse boekwinkelmanager Joe Goldberg en daarna zijn vrouw, verplaatst het verhaal zich nu naar Londen, waar een aantal mysterieuze moorden onder de elite plaatsvindt.

bron: screenshot van Netflix-pagina You

Joe Goldberg in Londen

De geobsedeerde control freak Joe Goldberg gaat op reis naar Londen. Dat is voor hem een onbekende en vooral: onnatuurlijke omgeving. Een sociale omgeving, waar hij niet de touwtjes in handen heeft. Althans, hem kennende: nog niet.

Zoals altijd wanneer hij in de buurt is, beginnen er opeens onverwachte, duistere dingen te gebeuren. Zo is er plots een moordenaar actief, die het op leden van de Londense elite voorzien heeft. Ook zien we veel oude bekenden terug, zoals de acteurs Lukas Gage, Charlotte Ritchie en Tati Gabrielle. Alle mogelijkheden dus voor plotwendingen, waar de scenarioschrijvers dan ook volop gebruik van maken.

Wanneer kan je het vierde seizoen van You (Netflix) bekijken?

De serie voor dit seizoen wordt in twee delen van elke vijf afleveringen uitgebracht, de eerste op 9 februari 2023, en de laatste vijf precies een maand later, op 9 maart 2023. Je kan dus in principe elke week een aflevering bekijken, of voor de echte binge watchers, alles achter elkaar. Ook de eerdere drie seizoenen zijn nog steeds via Netflix te bekijken. En dit is aan te raden, als je echt de diepte in wil gaan met deze serie.

Kijken of niet kijken?

Voor de echte fans van You is dat natuurlijk geen vraag. Die zitten al op het puntje van de stoel bij het vooruitzicht dat hun geliefde serie weer terugkomt bij Netflix. Ben je een liefhebber van psychologische thrillers? Dan gaat dit vierde seizoen van deze Netflix-serie je zeker aanspreken. Het mooie van Netflix is ook dat je dan de vorige seizoenen makkelijk kan terugkijken. Dat is dus weer een goede reden om een Netflix abonnement te nemen, hoewel er natuurlijk ook andere goede streaming services zijn. Denk bijvoorbeeld aan Amazon en Disney Plus.

Vind je psychologische thrillers helemaal niks? Dan zal de serie je waarschijnlijk minder aanspreken. Gelukkig is het aanbod van Netflix vrij breed, met tientallen series, zodat je bijvoorbeeld ook kan kiezen voor een sciencefictionserie of een comedyserie.