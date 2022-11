Vijf apps die je smartphone superkrachten geven

Je staat er niet bij stil, maar onze smartphones zijn uitgerust met een aantal eersteklas sensoren. En er bestaan slimme apps, waarmee je onverwachte toepassingen voor je smartphone ontdekt. Hier ontdek je er vijf, alle gratis.

Maak je smartphone een hoogtemeter met Alpy

Alpy is een gebruiksvriendelijke, maar toch erg nuttige app van het Nederlandse Sixdots Software. Je kunt hiermee precies zien op welke hoogte je je bevindt. Als je in het hooggebergte bevindt, bijvoorbeeld met wintersport, is dit soort informatie erg belangrijk. Als je namelijk heel hoog komt, daalt de luchtdruk en krijg je minder zuurstof binnen. Je kan het dan wat rustiger aan doen, of misschien besluiten om te keren.

Maar afgezien daarvan, is het natuurlijk erg cool om precies te kunnen zien hoe hoog boven de zeespiegel je bent vergeleken met Nederland. Met functies als Google Maps integratie, een digitaal kompas, de mogelijkheid om je reisavonturen te delen en een snelheidsmeter, is Alpy eigenlijk veel meer dan alleen een hoogtemeter.

Alpy is gratis te downloaden voor Android op Google Play. Ga je op wintersport of op vakantie in de bergen? Dan ga je hier veel plezier aan beleven. De meer uitgebreide Alpy Pro (€1,39), waarmee je ook barometerstanden kan aflezen, kan je hier ook vinden. Omdat in het hooggebergte een plotselinge daling van de barometerstand slecht weer betekent, is dit zonder meer een koopje, dat je een hoop ellende kan besparen.

Meet de hoeveelheid licht met de app Lux

Het is vaak erg nuttig om te weten hoeveel licht er op een bepaalde plek in je huis is. Bijvoorbeeld als je wil weten of de hoeveelheid licht goed is voor je planten of juist niet. Zet je bijvoorbeeld je Monstera gatenplant in de vensterbank op het zuiden, dan gaat deze plant die gewend is aan de duisternis van het diepe oerwoud, het niet redden.

Omgekeerd moet je een woestijnplant, zoals een cactus of agave, niet in het donker zetten. Ook kan je op die manier de beste plek voor je spotjes vinden en testen of er genoeg licht is om bij te werken. Dat is voor Arbo heel belangrijk en je wilt natuurlijk ook je ogen sparen.

Daarvoor heb je een lichtmeter nodig. Het goede nieuws: er zijn apps waarmee je je smartphone in een lichtmeter kan veranderen. Eén van de beste is de gratis Lux Light Meter Pro van Doggo Apps. De Android versie vind je op de Play Store. iPhone gebruikers kunnen in de Appstore terecht voor een soortgelijke app. Met deze app gebruik je de lichtsensor van je toestel om de lichtintensiteit op een bepaalde plek te meten. Ben je erg blij met de app? Dan kan je de makers een plezier doen met een donatie van rond de €7.

Google Lens: van vertalen tot QR-codes lezen

Google Lens zou je als het Zwitserse zakmes onder de apps kunnen zien. Maar misschien is wel de beste beschrijving: een augmented reality camera. Deze gratis app van Google kan je op veel verschillende manieren gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het scannen van QR-codes.

Maar je kan er ook teksten in een bepaalde taal in bijvoorbeeld het Nederlands vertalen. Dus als je ergens een Chinees uithangbord, Arabische tekst,of wat cyrillische letters voorbij ziet komen, vertaalt Google Lens deze in het Nederlands of een andere taal.

Maar je kan bijvoorbeeld ook heel makkelijk adressen toevoegen van visitekaartjes. Zie je ergens een boek? Scan de achterkant van de kaft en Google Lens vertelt je er alles over. Dezelfde kan Google Lens ook met films, cd’s en videogames, puur door de kaft te bekijken. Ook als je door een onbekende stad loopt, kan je monumenten en andere karakteristieke punten met Google Lens bekijken. Hierbij krijg je dan extra info.

Houd je van wandelen in de vrije natuur? Google is nu ook druk aan het werk om bekende planten en dieren te laten identificeren door Google Lens. Google Lens vind je in de Google Playstore. Helaas is de Google Lens niet voor de iPhone gebruikers beschikbaar.

Step Counter/Pedometer: Stappenteller

Volgens een geleerde meneer, moeten wij elke dag 10.000 stappen maken om in goede conditie te blijven. De meningen onder de gezondheidskundigen verschillen of het ook echt 10.000 moeten zijn, maar feit is wel dat elke dag een paar kilometer lopen erg goed is voor je conditie.

Wat dat betreft is een stappenteller, of pedometer, erg handig. Deze zijn best wel duur in de sportwinkel, maar gelukkig is er een goed alternatief. Namelijk je smartphone, waarvan de sensoren gekoppeld aan een app prima in staat zijn om als stappenteller te functioneren. Een gratis, en ook populaire app waarmee je je stappen kan tellen is Stappenteller – Pedometer van Leap Fitness Group.

Als je deze gebruikt, kan je precies zien of je inderdaad aan het juiste aantal stappen dat je voor jezelf het vastgesteld komt. Wat dat betreft, is dat een grote hulp voor je gezondheid. Je kan deze stappenteller app vinden op Google Play, een eveneens gratis alternatief voor de iPhone vind je in de AppStore.

Metal Sniffer: ontdek metalen voorwerpen achter het behang

De magneetsensor van je telefoon is niet krachtig genoeg om een Romeinse goudschat te ontdekken, maar je kan er wel afwijkingen in het magnetische veld mee vaststellen door metalen voorwerpen in de buurt. Dat kan erg handig zijn als je bijvoorbeeld wil weten waar een leiding loopt, en waarin het hout spijkers verborgen zitten.

Met de app Metal Sniffer, verander je je telefoon in een metaaldetector, waardoor je een veel beter inzicht krijgt in wat er verborgen zit achter allerlei oppervlaktes. Ben je aan het klussen thuis, en wil je niet dat je geëlektrocuteerd wordt als je een spijker in de muur slaat? Dan is het geen gek idee om deze gratis app te downloaden.

Deze vind je op de Google Playstore. Heel goed werkt deze app overigens niet, maar dat ligt aan de zwakte van de magneetsensor in smartphones. Ook op de Apple AppStore is een Metal Detector app te vinden.