Deze filmklassiekers verdwijnen van Netflix

Vijf filmklassiekers op Netflix die je nog deze maand moet kijken voor ze verdwijnen.

Elke eerste van de maand is er een hele lijst aan nieuwe films en series die op Netflix in het aanbod worden toegevoegd. Maar naast nieuwe titels verdwijnen er ook films.

Deze maand juli verdwijnen er ook een hoop. We pikken er vijf klassiekers uit die verwijderd gaan worden van Netflix en die je nog voor het einde van de maand juli moet kijken. Het wordt volgende week 40 graden dus lekker binnen voor de TV met de ramen en de gordijnen dicht.

Friday the 13th (1980)

Lekker griezelen met de klassieke horrorfilm Friday the 13th. Een filmklassieker op Netflix in de zuiverste betekenis van het woord. De film gaat over de moordgeschiedenis van Chrystal Lake. Ondanks alle vreselijke ervaringen uit het verleden wordt er toch een zomerkamp gehouden in de bosrijke omgeving van Chrystal Lake.

Uiteraard zijn er oudere inwoners die voor gevaar waarschuwen, maar zoals een goede horrorfilm betaamt slaan de jongelui alle waarschuwingen in de wind. Het gevolg laat zich raden. De jongeren worden neergeslagen, neergeschoten en neergestoken. Zie maar eens in leven te blijven.

Jackass: The Movie (2002)

De mannen van Jackass onder leiding van Johnny Knoxville nemen elkaar in de maling en doen elkaar pijn. Van relatief onschuldig in een pandapak door Tokio rennen tot stoeien met alligators en golfkarretjes slopen.

Inception (2010)

Leonardo DiCaprio speelt een dief met het bijzondere vermogen om de dromen van mensen binnen te dringen en zo hun geheimen te stelen. Handig als je specialisatie bedrijfsspionage is. Hij krijgt de vraag om een stapje verder te gaan. Plant een idee in iemands hoofd. De perfecte misdaad, maar zal het hem lukken?

Django Unchained (2012)

Nog een filmklassieker op Netflix met Leonardo DiCaprio en met Jamie Foxx. Die laatste speelt de slaaf Django die op een missie is om de wrede Brittle broers gevangen te nemen. Missie geslaagd betekent vrijheid voor voor slaaf Django. Daarna begint de jacht op de meest gezochte criminelen. Die jacht brengt hem bij de plantage van Leonardo DiCaprio waar de lang verloren gewaande vrouw van Django nog altijd als slaaf blijkt te wonen.

De film van regisseur Quinten Tarantino is niet voor tere zieltjes en woke kijkers. Het n-woord zit maar liefst 109 keer in de film.

Forrest Gump (1994)

“Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get”. De bekendste quote uit filmklassieker Forrest Gump. Tom Hanks speelt de ietwat trage Forrest Gump die met hulp van zijn moeder ondanks zijn beperkingen alles kan doen wat hij wil.

Hij is een ster in American Football op de universiteit, vecht in Vietnam en is kapitein op een garnalenboot. Hij rent van de oost- naar de westkust en terug (Run Forrest! Run!) en wordt miljonair door te investeren in een “fruit company” (Apple). Iedereen raakt geïnspireerd door zijn kinderlijke optimisme. Het moeilijkste te bereiken en te redden is echter zijn jeugdliefde Jenny (Robin Wright).

Al deze filmklassiekers verdwijnen voor het einde van deze maand uit de collectie van Netflix. Nu kijken dus.