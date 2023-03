Vijf gratis en bijna gratis gadgets

Duurt de maand langer dan je saldo, maar wil je wel graag handige gadgets? Geen nood. Met deze vijf gratis of bijna gratis gadgets verwen je jezelf voor een prikje.

#1 De bijna gratis beamer

Om met het klapstuk van dit artikel te beginnen. Stel, je wilt lekker Netflixen met je vrienden of vriendinnen, maar je zit op zwart zaad. Dus een beamer bestellen is out of the question. Gelukkig is er een oplossing. In India hebben de meeste mensen ook niet veel geld, maar ze kijken wel graag films. Deze geniale Indiër maakt van een goedkope oude smartphone, een lensje en een LED-lamp een spotgoedkope beamer. Met een tweede lens kan je de straal ook focussen.

Gebruik hiervoor een zo helder mogelijke witte LED-lamp. Bij voorkeur 1500 lumen of meer.

#2 Pistache feestverlichting

Na het avondje chillen met Netflix, met een paar zakken pistachenoten, zit je met een bak vol pistacheschillen. Zou je daar niet iets mee kunnen doen? Onze Indiër heeft hier als onvervalste nerd uiteraard ook een oplossing voor bedacht. Hiermee creëer je je eigen sfeervolle lotusverlichting.

#3 De budget lava lamp

Voor een prikje is ook deze lava lamp te bouwen. Dus wil je jezelf, of een vriend, verwennen met een coole gadget, dan is dit zeker een aanrader. De meeste onderdelen zijn vrijwel gratis.

#4 De gratis vaas

Heb je oud papier en heb je een vaas nodig? Goed nieuws. Dat is geen probleem met oud papier. Zie dit instructiefilmpje. Ook deze gadget is afkomstig uit India.

#5 Gratis bloemen

Uiteraard is deze vaas minder handig met snijbloemen, want erg lang zonder water kan een bosje tulpen of rozen niet. En water en papier is net zoiets als water en vuur, een fatale combinatie. Tenzij je aan het macrameeën wilt.

Dus heb je kunstbloemen nodig. Dat heeft ook nog eens als voordeel dat ze langer meegaan. Kopen? Welnee. Zie deze slimme Vietnamees met vlijtige vingers eens ware kunststukken maken van crêpepapier.