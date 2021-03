Vijf jaar oude smartphone uit Nederland krijgt Android 9 - Apparata

Een opmerkelijk nieuwtje. Een smartphone van vijf jaar uit krijgt Android 9 en komt nota bene uit Nederland, namelijk de Fairphone 2!

Misschien is het even graven in je geheugen. Of misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar er is nieuws voor de Fairphone 2 vandaag naar buiten gekomen. Deze smartphone is een Nederlands initiatief om een eerlijke en duurzame smartphone op de markt te brengen. De Fairphone 2 is alweer vijf jaar oud, maar nu is het opmerkelijke nieuws naar buiten gekomen dat het toestel een update naar Android 9 krijgt.

Dat heeft Fairphone bekendgemaakt in een blog post. Nu is Android 9 ook al drie jaar oud, maar kijk even naar het totaal plaatje. De Fairphone 2 kwam destijds met Android 5 op de markt. Dan is de stap naar Android 9 behoorlijk groot. Het past ook helemaal in het duurzame plaatje van de smartphone om lang mee te gaan. Vanaf 18 april begint de uitrol van Android 9 voor de Fairphone 2.

Today we’re celebrating a milestone. The #Fairphone 2 gets a major software upgrade 5 years after launch. We started Fairphone with a mission to encourage smartphone longevity by disrupting the electronics industry and this signifies that commitment. 🙌 https://t.co/jdpOxZKEHQ pic.twitter.com/bQGbj54CEi — Fairphone (@Fairphone) March 25, 2021

Voor zo’n klein bedrijf is de update naar een dergelijke versie van Android na al die jaar uniek te noemen. In de wereld van grote techbedrijven zijn ze echter niet alleen. Met een Apple zit je ook wel zo’n vijf jaar gebakken met updates voor je iPhone. Ook voor een Samsung of een OnePlus kun je meerdere jaren op updates rekenen.