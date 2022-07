Vijf toffe nieuwe functies in iOS 16 die je wil gebruiken

Het nieuwe iOS 16 komt eraan, de beta is inmiddels uit. Vijf toffe functies die je wil gebruiken.

We moeten nog even wachten op de lancering van iOS 16, maar de vroege vogels kunnen al aan de slag met de beta van iOS 16. We bespreken vijf nieuwe functies in iOS 16 die meer aandacht verdienen.

WiFi wachtwoorden

Een irritatie van ondergetekende. Als je iemand een WiFi wachtwoord wil geven van een netwerk waar je zelf mee verbonden bent, was dat niet op te roepen in je instellingen. Met een andere Apple gebruiker was er al wel de mogelijkheid een WiFi netwerk te delen, maar het wachtwoord zelf oproepen kon niet.

In iOS 16 kun je elk wachtwoord bekijken van elk WiFi netwerk waar je ooit verbinding mee hebt gemaakt. Klik op de “i” achter de naam van het netwerk waar je het wachtwoord van wil ophalen. Klik op “wachtwoord” en ontgrendel het wachtwoord met je Face ID of toegangscode. Knippen en plakken maar.

Dubbele foto’s

Nog een ergernis van ondergetekende die wordt opgelost, dubbele foto’s. Je kent dat wel, na een feestje of familie uitje stroomt de app vol met foto’s. Voor je het weet worden dubbele foto’s rondgepompt en in je fotorol is het een bende.

Onder “albums” in je Foto’s-app staat in iOS 16 een nieuw “Duplicaten” album onder Hulpprogramma’s. Al je foto’s en video’s worden door je telefoon bekeken en hier vind je alle foto’s en video’s die volgens je telefoon meer dan één keer zijn opgeslagen. Die kun je zo doorlopen en eventuele dubbele foto’s verwijderen of “samenvoegen”. De foto of video met de hoogste kwaliteit wordt behouden.

Albums met een wachtwoord

Een verborgen album in je foto’s is niet zo verborgen als je zou willen. Je kunt het vrij eenvoudig vinden in je albums en dus is het niet zo verborgen als je zou willen. Iedereen die toegang heeft tot je telefoon kan zo’n onzichtbaar album zo tevoorschijn toveren. Niet wat je wil met je speciale privé foto’s.

In iOS 16 heeft Apple daar iets op gevonden. Een wachtwoord. Je verborgen album kan nu worden vergrendeld. Daar hoef je eigenlijk geen moeite voor te doen. In de Foto’s-app scroll je naar beneden en klik je op albums. Naast de albums “verborgen” en “onlangs verwijderd” staat een slotje. Openen kan alleen met Face ID of je toegangscode.

Tabbladen vastzetten in Safari

Het is mij nog nooit gelukt, maar je kunt tot maximaal 500 tabbladen open hebben staan in Safari. Dan zie je door de bomen het bos niet meer. Wil je dan nog een tabblad vinden moet je flink zoeken. Daarom kun je in iOS 16 nu een tabblad “pinnen”. Klik op een geopend tabblad en selecteer “pin tab”. Nu vindt je dit tabblad in het klein bovenaan.

Koppel Nintendo Joy-Con

Het was al mogelijk om bijvoorbeeld de PlayStation of Xbox controller te koppelen aan je iPhone of iPad. In iOS 16 komt daar een controller bij. Je Nintendo Switch Joy-Con controller kan nu ook aan je iPhone of iPad gekoppeld worden. Gewoon via je Bluetooth instellingen.