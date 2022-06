Villa zangeres Pink in de uitverkoop

Zangeres Pink zet haar Malibu villa in de uitverkoop. Het huis staat al een tijdje te koop, maar het duurt haar te lang. Dus mag je het nu voor minder hebben.

Pink kocht het huis in juni 2021 voor 13,7 miljoen en zette het doodleuk vier maanden later weer te koop voor 15 miljoen dollar. Dat was toch wat te hoog gegrepen, want het stulpje is nog altijd niet verkocht.

Kennelijk wil ze er toch graag vanaf want ze heeft de prijs verlaagd naar 14 miljoen dollar. Koopje dus. En nog altijd meer dan ze zelf neerlegde voor het huis, al is het wel erg weinig voor een huis dat je zo kort in je bezit hebt gehad.

Het 650 vierkante meter grote perceel is gebouwd in 1976 door Copacabana zanger Barry Manilow. Die verkocht het in 2012 voor 5,5 miljoen dollar aan en professionele hockey speler die het na vier jaar renoveren weer voor 8,7 miljoen aan een tandarts verkocht. Die tandarts zette een nieuwe keuken in het huis en verkocht de villa aan Pink voor 13,7 miljoen. Flinke winst dus!

Het huis is volledig voorzien van eiken hardhouten vloeren en overal waar je kijkt kun je de oceaan zien. Er zijn vijf slaapkamers en vier badkamers. De master bedroom heeft een open haard en twee walk-in closets. Bij deze slaapkamer is een extra luxe badkamer met zeezicht waar Pink haar haren mooi roze heeft kunnen verven.

Buiten zitten kan ook. Lekker voor of achter op de veranda en de ingebouwde barbecue en spa aan. Genieten maar!

