Vinyl is hot: Ikea komt met platenspeler

Vinyl is en blijft hot! Daarom presenteert Ikea op de Milan Design Week de Obegränsad platenspeler, in samenwerking met Swedish House Mafia.

Op de Milan Design Week is het mooie stofjes, mooie design meubels, maar ook Ikea! Het Zweedse woonwarenhuis biedt naast slimme meubeltjes ook steeds meer slimme elektronica spulletjes aan. Zo werkt de winkel al lang samen met Sonos en een superslimme speaker lamp is bijvoorbeeld ook al te koop.

Muziekcollectie

Op de Milan Design Week presenteert Ikea de Obegränsad collectie. Daarin een bureau met luidsprekerstandaards en een fauteuil om aan dat bureau te zitten. Daarnaast dus een platenspeler. En dat was eigenlijk niet eens de bedoeling.

Toen Ikea met de Swedish House Mafia ging praten over de nieuw te ontwerpen collectie, was eigenlijk vooraf besloten om niet teveel in de elektronica te duiken. Dat brengt uitdagingen met zich mee die niet persé de corebusiness van Ikea zijn. Maar ja, toen de muziekjongens erover begonnen waren de productdesigners dat zo weer vergeten.

Nederlands tintje

De Nederlandse ontwerper Friso Wiersma werkt voor Ikea en was direct enthousiast. De in Eindhoven aan de designacademie cum laude afgestudeerde ontwerper was meteen door de eenvoud van het idee getriggerd. Het moest een fysiek statement zijn. Geen slanke en ranke platenspeler maar een apparaat dat gezien mag worden. Zoals hij zelf zegt:

Het vierkant en de cirkel samen, de grofheid van het hele stuk – het geeft precies het statement dat we wilden voor de platenspeler.

En dat sluit dan weer goed aan bij de aanpak van de Swedish House Mafia. Het design was duidelijk, maar ja, de techniek is dan een uitdaging. Want ook betaalbaarheid is een voorwaarde.

De techniek

Genoeg gekletst over het ontwerp. Hoe zit het met die techniek. Een degelijke solide constructie en een ingebouwde voorversterker. Stroom uit een eenvoudige USB kabel is voldoende om het geheel te laten draaien. De naald is “van een bekend merk” zoals Ikea zelf aangeeft en zit in een soort vervangbare cartridge. Geen gepriegel met naaldtransplantaties dus, gewoon een nieuwe unit erin steken, net als inkt in je printer.

De platenspeler werkt samen met de Eneby Bluetooth luidspreker aldus de winkel, maar we zien op de plaatjes ook een ouderwetse tulp aansluiting. Ons vermoeden is dat hij dus ook gewoon op je home cinema set aan te sluiten is.

Herfst 2022

Verdere technische details ontbreken nog, net als wat dit juweeltje mag gaan kosten. In de herfst van dit jaar wordt de Obegränsad collectie wereldwijd gelanceerd en zal dan in totaal 20 producten bevatten. Of daar meer elektronica bij zal zitten is niet bekend.