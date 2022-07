Vivo brengt drie smartphones op de Nederlandse markt

Vivo

Er komt een nieuwe telefoonaanbieder op de Nederlandse markt. Namelijk vivo en zij brengen direct drie smartphones naar ons land toe.

Vandaag heeft het bedrijf aangekondigd naar Nederland te komen. Al vanaf 27 juli komen er drie verschillende vivo smartphones die we kunnen gaan kopen. De prijzen liggen tussen de 219,- euro tot en met 1099,- euro.

Vivo smartphones

Het bedrijf is geen onbekende speler op de smartphone markt. Het is een Chinese fabrikant met meer dan 400 miljoen gebruikers. Wij kennen ze voornamelijk door enkele primeurs die ze op hun naam hebben staan. Denk bijvoorbeeld aan de eerste vingerafdrukscanner in het scherm.

Het bedrijf bestaat nog niet zo lang, namelijk sinds 2009. Het is opgericht door Shen Wei in China en groeide daarna hard. Het is nu actief in ongeveer 100 landen. Dit zijn veel Aziatische landen, zoals India, Maleisië en Thailand. Nu komt vivo dus ook naar Nederland. België zal daarna snel volgen. Vivo is samen met Realme een van de snelst groeiende merken in Europa.

Nederland

Vivo zegt zelf dat het trots is op de stapsgewijze benadering waarmee het bedrijf nieuwe markten betreedt. Een strategie, die met 11 jaar ervaring in de smartphone business, succesvol is gebleken. In de afgelopen twee jaar, sinds de lancering in Europa, is het vivo team in deze markten uitgegroeid naar meer dan 200 lokale experts.

“We verheugen ons erop om de onderscheidende vivo-aanpak nu ook aan Nederlandse media- en consumenten te mogen laten zien. Sinds de start van vivo in Europa, in oktober 2020, zijn we gestaag gegroeid naar verkoop in 22 Europese landen en hebben we al veel positieve reacties op vivo smartphones mogen ontvangen. We kijken er erg naar uit om ook in Nederland consumenten en partners blij te maken met onze producten en daarbij vast te houden aan de filosofie; doing the right thing, and do it right,” zegt Angus, CEO, van vivo Nederland.