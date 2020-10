Vivo gaat officieel smartphones in Europa verkopen - Apparata

Nu Vivo naar Europa komt, bestaat de kans dat het Aziatische merk ook de oversteek naar Nederland maakt.

Tot op heden kon je Vivo smartphones alleen in Europa aanschaffen via de grijze markt. Daar is verandering in gekomen. Het merk komt naar Europa en is van plan de markt hier op te schudden. Het is het zoveelste Aziatische merk dat het hier in ons continent gaat proberen. Eerder zagen we al de komst van OPPO en Xiaomi op Europese bodem.

Onder Nederlanders is Samsung nog altijd een bekend alternatief op Apple smartphones. Het aanbod van andere merken begint echter te groeien. Je kunt via telecommerken smartphones van OnePlus, OPPO of Huawei aanschaffen. Samsung heeft de reputatie, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat ook andere merken gemeengoed zijn onder Nederlanders.

Het is niet bekend of Vivo ook naar Nederland komt. Het merk strijkt neer in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje. Onder andere de Vivo X51 5G gaat hier in Europa verkocht worden. De smartphones zijn speciaal aangepast voor Europees gebruik. Ook qua midrange toestellen heeft het merk ambities met de introductie van de Y70, Y20 en de Y11. Daarnaast gaat Vivo hier ook andere apparaten verkopen, waaronder draadloze oortjes.