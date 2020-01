Vivo, Oppo en Xiaomi willen Android-revolutie ontketenen

De Chinese smartphonemerken gaan samenwerken om het voor de Android-gebruiker prettiger te maken.





Hoewel Android-eigenaren wellicht geen interesse hebben om over te stappen naar Apple, heeft die laatste wel altijd een ontzettend handige in-ecosysteem functie gehad voor het delen van bestanden. Apple AirDrop is een geweldige bestand-deelfunctie en binnenkort hoeven Android-gebruikers daar niet meer jaloers op te zijn.

Voordat je schrikt van de titel, nee, de Chinezen spannen niet samen om de Amerikaanse staatsburger te bespioneren. Vivo, Oppo en Xiaomi komen simpelweg met een eigen soort AirDrop met de naam Peer-to-Peer Transmission Alliance.

Zoals bij Apple-apparaten moet ook voor het peer-to-peer delen van bestanden op de Chinese Android-smartphones de Wi-Fi en Bluetooth aan staan. Vervolgens kan de gebruiker bestanden selecteren die hij wil delen. De ontvanger krijgt een melding op zijn telefoon waarmee hij de bestanden kan accepteren. Voor de overdracht is geen internetverbinding nodig. De overdrachtssnelheid moet gemiddeld zo’n 20MB/s bedragen.

De Chinese bedrijven hopen dat er in de toekomst meer Android-fabrikanten mee willen doen met het nieuwe bestand-deelsysteem. Ik hoop dat eigenlijk ook, want ondanks het feit dat we allemaal andere merken smartphones kiezen, gebruiken we wel hetzelfde besturingssysteem.

We kunnen al (met Google) apps, instellingen, bestanden en contacten overzetten als we een nieuwe smartphone hebben, maar het delen van bestanden met vrienden en familie is tot nu toe niet echt ondersteund. Het zou in elk geval een gigantische stap vooruit zijn voor Android-gebruikers.

