Vivo X50 neemt het op tegen Samsung, Xiaomi en OPPO

Met de Vivo X50 serie gaat het merk de markt betreden van de krachtige, maar betaalbare mid-range smartphones.

Je kunt gerust de markt van mid-ragen oververzadigd noemen. Dus of nog een speler in deze volle visvijver succes gaat pakken? In de titel noemende we al dat Vivo met de X50 het gaat opnemen met Samsung, Xiaomi en OPPO. Maar laten we ook niet merken als Honor, Moto, Nokia, LG en Huawei vergeten. Kortom: de keuze is reuze.

De Vivo X50 serie bestaat uit drie smartphones. Namelijk de X50, X50 Pro en de X50 Pro Plus. Onderling zijn ze allemaal net even een tandje anders. Ze hebben alledrie een 6.6-inch gebogen OLED scherm. Maar waar het Pro Plus model goed is voor 120 Hz, hebben de X50 en X50 Pro een 90 Hz scherm. De Pro Plus heeft tevens een Snapdragon 865 processor. De X50 Pro en X50 een Snapdragon 765G. Met een capaciteit van 4.350mAh heeft de Pro Plus de grootste batterij. De Pro moet het doen met 4.315mAh en de gewone 4.200mAh. Met de Pro Plus kun je 44W snelladen, de X50 Pro en de X50 blijven steken op 33W.

Met een 50 MP + 13 MP + 13 MP + 32 MP heeft natuurlijk de Vivo X50 Pro Plus de beste camera in huis. De X50 Pro moet het doen met 48 MP + 8 MP + 8 MP + 13 MP. De gewone X50 heeft een vergelijkbare setup met de Pro, minus een gimbal en een telefotolens.

De Vivo X50 is niet direct in Nederland verkrijgbaar. Je bent dus op grijze import aangewezen. Prijzen voor de X50 Serie beginnen bij omgerekend 407 euro voor de X50 en 583 euro voor de X50 Pro. Wat de Pro Plus moet gaan kosten is niet bekend.