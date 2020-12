Vivo X60 (Pro): camera moet je overtuigen - Apparata

Vivo kennen we hier in Nederland niet zo, maar de camera van deze nieuwe X60 smartphone heeft een overtuigende factor.

Een smartphone heeft een paar punten waarop deze kan excelleren. Dat kan met snelheid, camera of gadgets. Vivo heeft met de X60 en X60 Pro duidelijk gekozen voor de camera. Maar dat betekent niet dat de andere specs niet interessant zijn om te benoemen. Vanzelfsprekend is de X60 Pro de opvolger van de X50 en X50 Pro.

Vivo X60

De nieuwe X60 (Pro) is in samenwerking met ZEISS ontwikkeld. Je weet wel, dat bedrijf dat bijzonder goede cameralenzen maakt en waar Sony ook al jaren mee samenwerkt. Achterop de X60 zit een 48 MP Sony IMX598 camera, een 13 MP en nog een 13 MP camera. Net als de X50, heeft de X60 een gimbal voor stabiele beelden als je foto’s of video’s maakt. De Pro heeft daarbovenop nog een 8 MP sensor.

Zoals gezegd vallen de overige specs ook niet tegen. Onder de kap schuilt een Samsung Exynos 1080 chipset en de X60 heeft een 6.56-inch AMOLED scherm met een resolutie van 2376×1080. De Pro heeft een 4.200mAh batterij, de X60 een grotere 4.300mAh. Waarom uitgerekend het voordeligere model een grotere batterij heeft is niet duidelijk.

De telefoon komt in meerdere varianten op de markt. Met 8 GB RAM geheugen of met 12 GB RAM geheugen. Opslag is 128 GB of 256 GB. Een Europese prijs is helaas op dit moment nog niet bekend.