Vlaggenschip OnePlus 10T, wat kunnen we verwachten?

Het geruchtencircuit draait weer eens overuren, er komt geen OnePlus Ultra maar in plaats daarvan een OnePlus 10T 5G. Wat kunnen we van dit vlaggenschip verwachten?

Wie meer wil dan de OnePlus 10 Pro wil kan straks terecht bij de 10T. Het zal dan de eerste T-serie van het merk zijn sinds de OnePlus 8T uit 2020. Het zijn nog allemaal geruchten maar waar kunnen we ons op verheugen?

Processor

Een Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm chipset!? Er waren flink wat geruchten dat een later dit jaar uit te komen vlaggenschip van de OnePlus 10 een nieuwe processor zou krijgen. Maar welke dan? De 10 Pro heeft de Snapdragon 8 Gen 1 onder de kap. Max Jambor, meestal goed ingevoerd, tweette over het Ovaltine project. Ovaltine is de codenaam waaronder OnePlus werkt aan zijn vlaggenschip.

Ovaltine is the 10T. And no, it doesn't use the 8 Gen 1. — Max Jambor (@MaxJmb) June 9, 2022

Wat dan? Een Mediatek-processor? Nee Max denkt dat het de pas gelanceerde Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm wordt. Die heeft 10 procent hogere CPU en GPU kloksnelheden en tot 30 procent betere energie-efficiëntie. Daardoor zou de chipset ook minder warm moeten worden. Overall is de 8+ Gen 1 zo’n 17 procent sneller dan de Snapdragon 8 Gen 1.

Oplaadsnelheid

De OnePlus 10 Pro kan al snel laden. Uit de specs van de OnePlus 10 Pro blijkt dat de smartphone maar liefst 80W kan SuperVOOC snelladen. Van 0 naar 80 en 100% laden laden gaat vliegensvlug. Maar het vlaggenschip moet dat nog sneller gaan doen. 150W SuperVOOC snelladen moet mogelijk worden. Hoeveel sneller dat dan in minuten in de praktijk is moet nog blijken.

Camera

Het vlaggenschip krijgt waarschijnlijk een periscoopzoomlens. Dat zou een primeur zijn voor OnePlus die normaal vast houdt aan traditionele lenzen. Een periscoopzoomlens wil zeggen dat de camera van de telefoon gebruik maakt van een prisma spiegelsysteem dat de brandpuntsafstand verlengt.

Simpel gezegd, een periscoopcamera (ook wel een periscoopzoomlens genoemd). Een periscooplens werkt zoals een periscoop in een onderzeeër. Licht komt binnen in de lens en wordt 90 graden gereflecteerd door een schuine spiegel. Via een andere lens komt het beeld bij de camerasensor, en voila een foto. Doordat de richting van het licht wordt veranderd, hoeft een lange lens niet fysiek diep te zijn omdat de richting zijwaarts is. Je maakt hem zeg maar breed. Zeker geen nieuwe techniek, heel veel smartphones maken hier gebruik van, maar OnePlus deed dit eerder nog niet.

De OnePlus 10T 5G wordt later dit jaar verwacht. Officiële aankondigingen zijn er nog niet, maar wij hebben alvast voorpret met het geruchtencircuit.