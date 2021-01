Vlammenwerper van Elon Musk brengt klanten in problemen - Apparata

Arrestaties en in de gevangenis belanden omdat je de vlammenwerper van Elon Musk hebt gekocht? Het komt echt voor.

Af en toe heeft Elon Musk van die ideeën die je alleen maar kunnen verbazen. Denk aan de Tesla onderbroek of alcohol, maar ook de vlammenwerper van zijn bedrijf The Boring Company. Heb jij die vlammenwerper van Elon Musk gekocht, dan kun je zomaar in de problemen raken.

Vlammenwerper van Elon Musk

Ten eerste was het voor ons Nederlanders onmogelijk om aan de vlammenwerper te geraken. Dus de kans is vrij klein dat er (veel) Nederlanders zijn die via een omweg aan het ding zijn gekomen. TechCrunch heeft onderzoek gedaan naar mensen die in de problemen zijn gekomen omdat ze de vlammenwerper hadden.

Het product heet officieel “Not A Flamethrower”. Daarmee wilde Elon Musk duidelijk maken dat het niet echt een vlammenwerper is. Je kunt er echter vlammen mee schieten, dus dat maakt het indirect toch een vlammenwerper en geen speelgoed voor een kind van drie.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een Amerikaan in Italië is opgepakt omdat hij de vlammenwerper in zijn bezit had. Hij moest daadwerkelijk de gevangenis in. Ook in Londen heeft er een politie inval plaatsgevonden omdat iemand het product in bezit had. Bizar!