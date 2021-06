Vliegen als een baas op je Xbox! - Apparata

Afbeelding via Turtle Beach

Vliegen met je Xbox is leuk, maar met deze controller ben je een echte baas.

De game Flight Simulator komt op 27 juli naar de Xbox Series X|S. Dit is al een gaaf spel, maar de ervaring van vliegen wordt nog echter met deze nieuwe controller van Turtle Beach. De accessoire heet VelocityOne Flight en op het eerste gezicht ziet het er heel cool uit.

Vliegen op je Xbox

Het apparaat is opgezet als een compleet vluchtcontrolesysteem om de ervaring zo compleet mogelijk te maken. Het bedrijf heeft gewerkt met piloten en ruimtevaartingenieurs om de meest meeslepende en authentieke vluchtcontroller te maken die op dit mogelijk is. De controller komt met een 180-graden juk, geïntegreerde roerbedieningen, 10 programmeerbare knoppen en een full-color display ingebouwd in het apparaat.

Het prijskaartje van de VelocityOne Flight voor de Xbox maakt hem zelfs duurder dan de Logitech G X52 Professional, die gezien wordt als een van de beste controllers die je kunt kopen voor games als Flight Simulator. In Amerika kost de controller $349,-. Bij ons zal dat nog wel een slag duurder worden, maar je haalt wel een gaaf apparaat in huis.

Afbeelding via Turtle Beach

Andere Xbox controller

Turtle Beach staat bekend om het maken van betaalbare headsets. Een jaar geleden kondigde het bedrijf aan om ook producten te gaan maken voor de controllermarkt. Nu komen ze dus met twee gloednieuwe apparaten op de markt. De tweede daarvan is namelijk de Xbox Recon-controller. Deze controller heeft ergonomische handgrepen voor lange game-sessies en op de achterkant twee sneltoetsen. Een van hen activeert een functie genaamd Pro-Aim die de gevoeligheid van de thumbsticks aanpast voor nauwkeurigheid op lange afstand.

Het belangrijkste kenmerk van de Recon-controller is de ingebouwde audiobediening. Het wordt geleverd met volumeknoppen voor chatten en games, zodat je je multiplayer-audiomix kunt aanpassen zonder dat je de instellingen compleet moet veranderen. Deze zomer komen de twee controllers op de markt.