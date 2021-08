Vliegen via Schiphol? Er is een handige app voor

Veel mensen gaan dit jaar op vakantie en vliegen daarvoor via Schiphol. Er is nu een handige app die het verblijf op de luchthaven beter maakt.

Het kan weer! Lekker op vliegvakantie naar een ver oord. Koffers inpakken en naar Schiphol, eigenlijk begint daar de voorpret al. Beetje slenteren bij de tax- free shops, vliegtuigen kijken en een bakkie koffie drinken. Nu is er een app die dit alles makkelijk maakt.

Schiphol app

Dat bestellen van eten en drankjes gaat voor jou een stuk beter worden. Schiphol heeft namelijk een pilot succesvol afgerond en gaat deze functie binnen de Schiphol app nu inzetten voor iedereen. Het is vanaf nu mogelijk om op elk moment contactloos eten en drinken te bestellen. Dit kan dan via een app op je smartphone. Als de bestelling klaar is, kan je die ophalen bij de horeca. Deze is natuurlijk achter de security controle.

Het wordt dus nu mogelijk om te bestellen als je bijvoorbeeld in zo’n lange wachtrij staat om in te checken. Onder een wachttijdenscherm kan je dan een QR- code vinden. Je moet wel even goed inschatten hoe lang je nog in de rij staat, want je moet een tijdstip kiezen om je bestelling af te halen. Tevens kan je gelijk online betalen. Hierdoor zijn er minder contactmomenten wat goed is tijdens de pandemie, maar je staat ook minder in de rij voor je bestelling.

Succesvolle pilot

Schiphol heeft het systeem eerst uitvoerig getest tijdens een pilot. Schiphol zegt hierover: ‘Het vooraf bestellen van eten en drinken hebben we op een kleine schaal getest, maar we hebben op grote schaal positieve reacties ontvangen. Daarom breiden we deze service uit. Het is nu nog gebruiksvriendelijker, omdat het vanaf nu direct via de Schiphol app kan en nog meer horeca op de luchthaven aangesloten is. Zo blijft er meer tijd over om te ontspannen, doordat de bestelling op het aangegeven tijdstip klaarstaat.’