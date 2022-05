Vliegend jacht is de oplossing voor de rijken

Darnet Designs

Rijke mensen hebben ook problemen. Bijvoorbeeld met het vervoer van hun peperdure jacht, daar is nu een oplossing voor met het vliegend jacht.

Tjsa, we zijn echt serieus. Rijke mensen hebben ook problemen alleen geen alledaagse. Zij maken zich zorgen over hoe ze hun miljoenenjacht naar de volgende zonovergoten bestemming moeten krijgen. Liefst zonder te varen, want dat is duur en daardoor slijt het bootje.

Rijken willen een vliegend jacht

Daar komt een oplossing voor. Er wordt gewerkt aan een vliegend jacht door een Zwitsers bedrijf. Het bedrijf heet AirYacht. Het bedrijf creëert een hybride voertuig dat luchtvaart en zeilen combineert met een woning die overal aan land kan worden neergezet voor een bezoek. Het AirYacht is deels luchtballon en deels woonachtig – als een drijvend luxe hotel dat je kunt vliegen en zeilen.

Darnet Designs

Het vliegtuigonderdeel vliegt dankzij een afneembaar luchtschip of luchtballon aangedreven door een lucht- en heliumvoortstuwingssysteem. Het doel op lange termijn is om in de toekomst alleen op waterstof te rijden. Duurzaamheid voorop natuurlijk, ook bij de rijke mensen der aarde.

Van vliegtuig tot luxe jacht

Op het water vaart het jacht op een elektromotor. Het luchtschip kan het ook voorttrekken, zodat je geen vertraging oploopt, Het jacht omvat een residentie van drie verdiepingen die plaats biedt aan 12 personen en 750 vierkante meter aan binnenruimte omvat, waaronder een fitnessruimte, een sauna en een zwembad.

Darnet Designs

Het is het geesteskind van industrieel ingenieur Matthieu Ozanne. De architectuur is ontworpen door Darnet Designs. Het bedrijf beschrijft zijn visie als volgt: Innovatie en technologie zijn alomtegenwoordig in het AirYacht-project. Begerig naar gevarieerde en complementaire vaardigheden, is de wens om vooruit te komen met de besten onvervreemdbaar.

Maar het bestaat alleen in concept, bestellingen kunnen wel geplaatst worden. De eerste levering is gepland voor eind 2026.