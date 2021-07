Vliegende taxi doet zijn eerste 240 kilometer [video]

De toekomst is dichterbij dan je denkt. Deze vliegende taxi maakt zijn eerste testvlucht van maar liefst 240 kilometer.

Als jij mensen 30 jaar geleden vroeg hoe de wereld er in 2020 uit zou zien, dan had er vast eentje geroepen dat we vliegende taxi’s zouden hebben. Inmiddels leven we in 2021, maar van een vliegende taxi is nog geen sprake. We komen echter dicht in de buurt. Dankzij Joby Aviation en hun project, dat ondersteuning heeft van onder andere Toyota.

De eerste testvlucht met hun vliegende elektrische taxi is inmiddels een feit en dat is op video vastgelegd. Zo krijg je een idee hoe het is om in de toekomst een vlucht te boeken met de luchttaxi. Geen files en je gaat razendsnel van A naar B. Vooral op lange afstanden is zoiets natuurlijk een uitkomst. Denk aan een vlucht van Maastricht naar Groningen of iets dergelijks.

Joby Aviation is een Amerikaans bedrijf. Het feit dat de vliegende taxi volledig elektrisch is draagt meteen bij aan een duurzame toekomst. De testvlucht begon met een verticale opstijging en eindigde weer met een verticale landing. De vlucht van 241 kilometer duurde 1 uur en 17 minuten. Dit alles werd voltooid met een prototype en maakt deel uit van een reeks testen van het bedrijf.