Vlogger en webshop blijken 'populair' vanwege nepvolgers - Apparata

Een populaire influencer en bijbehorende webshop zijn op de vingers getikt vanwege het kopen van nepvolgers voor sociale media.

Bicep Papa BV promoter en fitness influencer Mo Bicep hangt een gigantische dwangsom boven het hoofd nadat hij betrapt werd op het kopen van nepvolgers en likes. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt dat de webshop gebruikers misleidt door de nepvolgers op social media in te zetten. Het is voor het eerst dat de instantie zich uitspreekt tegen de praktijk.

Webshop mag geen nepvolgers gebruiken

Mo Bicep is volgens het ACM een bekende influencer met het bijbehorende bedrijf Bicep Papa. Hij zou neplikes en nepvolgers hebben gekocht voor zijn sociale media, waaronder Instagram. Hierdoor zijn fans volgens de instantie misleidt. Het ogenschijnlijk onschuldige kopen van neplikes en volgers zou dan ook veel erger zijn dan het lijkt.

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online zien over de kwaliteit en populariteit van webwinkels en hun producten. Met het bewust inzetten van neplikes en nepvolgers worden consumenten misleid. Wij geven hiermee een duidelijk signaal af aan zowel aanbieders als gebruikers van neplikes en nepvolgers: dit moet stoppen. ACM in de blogpost

De influencer is naar eigen zeggen gestopt met het gebruiken van nepaccounts. Mocht hij het toch niet kunnen laten om Russische ‘vrienden’ aan te trekken, dan staat hem tot €100.000 boete te wachten.

Zoals het ACM zelf zegt, is het voor het eerst dat deze praktijk veroordeeld wordt. Ze doen dit om een duidelijke boodschap uit te dragen; je mag geen neplikes en volgers kopen om jezelf populairder te laten lijken. Nu nog politici met nepvolgers aanpakken, dat is wel zo eerlijk.

Op zich is het natuurlijk wel logisch dat het ACM de cheat bestraft. Als duizenden “mensen” een bericht van een product liken, lijkt het alsof het product geweldig is. In werkelijkheid is het niets meer dan verkapte reclame. Maar ja, als je een influencer volgt, krijg je überhaupt alleen maar verkapte reclame. Het enige verschil is dat je neplikes en volgers tenminste nog makkelijk zelf kunt identificeren…

Hoe dan ook, het mag niet meer! Het is niet bekend in hoeverre het ACM verdere zogenaamd populaire accounts gaat aanpakken.