Vodafone introduceert eSIM in Nederland

Vodafone gaat de eSIM aanbieden in Nederland.

Geen plastic kaartje in je smartphone, maar een elektronische simkaart. Kortweg natuurlijk bekend als de eSIM. Deze technologie is voor Nederlandse begrippen tamelijk nieuw. Vodafone gaat het aanbieden voor haar klanten. De meeste moderne smartphones hebben ondersteuning voor eSIM, waaronder de iPhone 11.

De ontwikkelingen met betrekking tot de eSIM heeft voor fabrikanten een aantal voordelen. Als de eSIM uitgegroeid is tot een waardige vervanger van de traditionele SIM, komt er ruimte vrij in de behuizing. Die ruimte kunnen fabrikanten van smartphones weer gebruiken voor grotere batterijen of meer geheugen. Ook is het beter voor het milieu, want zo’n ouderwetse plastic simkaart is niet heel duurzaam.

Voorlopig blijft Vodafone de eSIM naast de traditionele SIM aanbieden. De eSIM is verkrijgbaar voor consumenten, SoHo en grootzakelijke Vodafone postpaid mobiele abonnementen.

eSIM is voor Vodafone misschien nieuw, maar diverse telecomnetwerken bieden het al aan. Onder andere Simyo en T-Mobile hebben een eSIM als alternatief op een gewone Subscriber Identity Module (SIM).

De komende jaren is de verwachting dat de eSIM en traditionele SIM naast elkaar worden gebruikt. Een wereld waar we zijn afgestapt van de SIM-kaartjes in zijn geheel lijkt voorlopig nog ver weg. Vodafone, het tweede mobiele telecommunicatiebedrijf in Nederland, zegt trots te zijn met de introductie van de eSIM in ons land.