Voel je James Bond met de nieuwe Tag Heuer Night Diver

Een terugkeer van een icoon binnen het luxe horlogemerk Tag Heuer is deze nieuwe Night Diver.

Terug van weggeweest. Al vele tientallen jaren is de Tag Heuer Night Diver een begrip. Liefhebbers van James Bond zullen dat wel weten. De Britse spion droeg een horloge uit deze serie in de film The Living Daylights. Inmiddels zul je Bond niet meer zo gauw spotten met een Tag Heuer om zijn pols. Het horlogemerk Omega is tegenwoordig verbonden aan de filmreeks.

Maar goed, even terug naar die Tag Heuer Night Diver. Het merk heeft namelijk een nieuwe geïntroduceerd. Het horloge maakt onderdeel uit van de Aquaracer Professional 300. Het is een joekel, met een grootte van maar liefst 43mm. Ja, die ga je wel om je pols zien zitten. Dit uurwerk is uitgerust met een Calibre 5 Automatic movement en heeft een stalen case.

Waar het allemaal om gaat bij dit horloge is dat deze je kan vergezellen tijdens duiktochten. Met de nieuwe Night Diver kun je tot 300 meter diep duiken. Dieper moet je niet gaan, want dan sloop je het dure uurwerk. En dat zou toch zonde zijn. Tag Heuer heeft het horloge in de markt gezet voor € 3.150,- en is vanaf nu verkrijgbaar.