Voetbalclub PSV laat zich uitbetalen in Bitcoin

Een stunt waar de Eindhovense voetbalclub de aandacht mee trekt. PSV kiest voor Bitcoin met een nieuwe sponsor!

Een primeurtje op Europees niveau voor PSV. De voetbalclub uit Eindhoven heeft een nieuwe sponsor in vorm van Anycoin Direct. Een partij waar je cryptocurrency kunt kopen en verkopen. De bekende coins zoals Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en Ripple zijn verhandelbaar op dit platform.

De deal tussen PSV en Anycoin Direct is geheel toepasselijk financieel geregeld via Bitcoin. Het bedrijf heeft voor twee seizoen getekend als sponsor van de voetbalclub. Hoeveel geld exact gemoeid is met deze deal is niet bekendgemaakt. Het Eindhovens Dagblad spreekt echter over een schatting van zo’n 400.000 euro per seizoen. De deal komt in dit geval, zonder eventuele verlening, neer op 800.000 euro.

Als Bitcoin daalt in waarde zou dat een negatief effect hebben op de deal tussen PSV en Anycoin Direct. Er is daarom een clausule getekend waarin staat de voetbalclub een garantie-opbrengst krijgt, mocht de cryptomunt in waarde dalen. Aan wat voor bedrag we moeten denken is niet bekend.

Crypto en voetbal is geen onbekende combinatie. Ook Ajax heeft een dergelijke partij als sponsor. PSV is echter de eerste Europese voetbalclub waarbij de deal daadwerkelijk verzegeld is via Bitcoin in plaats van keiharde euro’s.

PSV Bitcoin deal