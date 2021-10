Voetballer laat ‘saaie’ Rolex flink verbouwen

Zo weet je zeker dat je iets unieks hebt. De Franse voetballer Blaise Matuidi heeft zijn Rolex gepersonaliseerd met Skeleton Concept.

Als professioneel voetballer verdien je, als je speelt bij een topclub. Villa’s, auto’s en horloges kun je aanschaffen in overvloed. Maar het probleem is dat jij niet alleen ben. Zeker in je vriendenkring zullen je maten dan ook een Ferrari of Rolex hebben. Wat doe je dan? De boel personaliseren natuurlijk! Zo heb je iets unieks om de show mee te stelen.

Blaise Matuidi Rolex

De Franse voetballer Blaise Matuidi van Inter Miami CF heeft Skeleton Concept ingeschakeld om zijn Rolex GMT 116710LN Master II te personaliseren. Normaal gesproken een zeer gebruikelijk uurwerk dat niet heel zeldzaam is. Maar met de behandeling van Skeleton Concept is het een uniek horloge geworden.

Het uurwerk heeft nu een groene wijzerplaat met een doorzichtig design. Daardoor kun je alle details bewegende delen bekijken. Dat ziet er nog eens ontzettend gaaf uit. Het 40mm grote Rolex blijft niet bij een one-off voor Blaise Matuidi. Jij kunt het model ook kopen als je diepe zakken hebt. Skeleton Concept gaat er namelijk 40 stuks van maken. Een pre-order plaatsen is vanaf nu mogelijk. De prijs is helaas onbekend.