Volgend jaar een Xbox Series X kopen? Ook dat is maar de vraag

Voor het derde jaar op rij lijkt het verschrikkelijk moeilijk te worden om een Xbox Series X te kopen.

Als je alles op alles zet is het je vast gelukt om aan een Xbox Series X of PlayStation 5 komen. Maar het is bijna een parttime job om dit voor elkaar te krijgen. Even naar de winkel lopen voor de consoles is er niet bij. Ze zijn telkens binnen een mum van tijd uitverkocht, zeker in het geval van de PS5.

Xbox Series X kopen ook in 2022 moeilijk

Dit probleem speelde in 2020 toen de consoles verschenen. Dit jaar is de situatie er helaas niet veel beter op geworden. Volgend jaar dan? Ook dat ziet er niet al te rooskleurig uit. Dat zeggen wij niet. Dat zegt Phil Spencer, de hoogste baas bij Xbox, in een interview met The Wrap. De problemen met leveringen houden zeker nog het hele jaar en een deel van 2022 aan.

Het probleem gaat volgens Spencer verder dan alleen chiptekorten. Allerlei onderdelen zijn gewoon schaarser, ook onderdelen die nodig zijn om de console te bouwen. Vergelijkbare situaties zien we ook in de autoindustrie. Waar niet alleen chips, maar bijvoorbeeld ook een tekort aan rubbers is ontstaan.

Mocht je om bovenstaande reden nog steeds geen Xbox Series X of PlayStation kunnen kopen; sterkte. Misschien een dikke PC Build dan maar?