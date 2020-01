Volgende Call of Duty krijgt gelukkig minder sci-fi onzin

De volgende Call of Duty krijgt deze gehate feature in elk geval niet.





De Call of Duty-franchise is terecht nog steeds een van de grootste gaming-fenomenen op aarde. De laatste jaren is de shooter serie daarentegen regelmatig buiten die planeet gestapt. Daardoor kreeg de franchise redelijk veel haat, deels door de smerige geldpraktijken, maar ook vanwege de sci-fi-setting van de afgelopen games. Daar hoeven fans van de franchise zich voorlopig niet zoveel zorgen over te maken.

De sci-fi-onzin die centraal stond in een aantal van de minst verkochte Call of Duty-games heeft volgens velen de franchise toendertijd een beetje verpest. In een reactie op een vraag van een fan stelt Treyarch Studio Design Director David Vonderhaar ons een beetje gerust.

NO. — David "Vahn" Vonderhaar (@DavidVonderhaar) January 5, 2020

Wanneer een fan vraagt of er jetpacks naar de volgende CoD (naar alle waarschijnlijkheid Black Ops 5) komen, antwoordt hij in hoofdletters: ‘NEE’. En dat is behoorlijk goed nieuws, want terwijl veel CoD’s een heerlijk snel en hectisch actiegevoel hadden, kon dat allemaal een beetje té worden doordat spelers bijvoorbeeld konden vliegen en op muren konden lopen.

Dat tweede is overigens niet ontkracht, dus wat voor Black Ops 5 ons precies te wachten staat is nog niet bekend. Maar ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg: hoe minder sci-fi-ongein hoe beter. Ik bedoel, Modern Warfare voelt als een warm welkom terug in de CoD-franchise en daaruit kun je opmaken dat veel oude fans het liefst enigszins realistische CoD-games willen.

En daarbij, de eerste Black Ops speelde zich af in Vietnam en is tot op de dag van vandaag de één na bestverkochte Call of Duty ooit.