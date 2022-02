Volgende Call of Duty wordt gelanceerd met een verrassing!

Activision

De lancering van een nieuwe Call of Duty is alijd speciaal, maar de volgende heeft ook een verrassing.

We kunnen veel verwachten van de volgende Call of Duty, zeker nu bekend is geworden dat de nieuwe game naast een vernieuwde Warzone zal komen. De hoofdgame is een vervolg op de reboot van ‘Modern Warfare’ uit 2019. Verwacht een grote opschudding in Warzone samen met de volgende Call of Duty-game. Activision heeft vroege details van zijn Call of Duty-releases voor 2022 gedeeld, en het belooft een “enorme evolutie” van Warzone.

Volgende Call of Duty én een Warzone

Allebei de spellen zullen een nieuwe game-engine hebben en Warzone zal zowel een “geheel nieuwe speelruimte”, als een vertrouwd klinkende sandbox-modus bevatten. De hoofdgame is een vervolg op de Modern Warfare-reboot van 2019. Infinity Ward leidt de ontwikkeling van zowel de nieuwe Call of Duty als Warzone.

Dat is niet zo gek omdat de studio zowel de Modern Warfare-revival als de huidige Warzone behandelde. Onduidelijk is nog in welke mate serieveteranen Raven, Sledgehammer of Treyarch erbij betrokken zullen zijn. De verwachting is echter dat zij niet een grote rol zullen spelen bij deze ontwikkeling. Sledgehammer was eerder wel verantwoordelijk voor Call of Duty: Vanguard in 2021. Terwijl Raven en Treyarch aan Black Ops Cold War in 2020 werkten.

Gedoe

Op dit moment is er veel gedoe bij de franchise. Het personeel van Raven heeft aangedrongen op vakbondsvorming en de aankoop van Activision door Microsoft deed kortstondig vragen rijzen over de toekomst van Call of Duty op PlayStation. Die geruchten zijn wat afgezwakt op dit moment, maar de toekomst moet uitwijzen of de game ook echt blijft op alle consoles. Ook zijn er continue verhalen over wangedrag bij de uitgever. Dit komt het geheel niet ten goede.