Volgende troef van Samsung is een oprolbare smartphone - Apparata

De Galaxy Fold-smartphones is niet het enige bijzondere. Samsung is met nog meer bezig, waaronder een oprolbare smartphone.

En die oprolbare smartphone kunnen we op z’n vroegst al in 2021 verwachten. Tenminste, dat claimt de Korea Herald. Naast de Galaxy Z Fold2 zou de Zuid-Koreaanse techgigant nieuwe ambities hebben om de markt van smartphones op te schudden.

De oprolbare smartphone is wederom een niche voor een kleine markt. De technologie is nieuw en dus duur. Het publiek wat Samsung daarmee aanspreekt is dus niet zo groot. Heb jij immers al iemand met een Galaxy Z Fold2 gezien? Ook dat is zo’n smartphone die het van een kleine groep liefhebbers moet hebben.

We hebben nog geen idee hoe de oprolbare smartphone een rol gaat spelen in het dagelijks leven van smartphone gebruikers. Je rolt de telefoon niet op als een papiertje, maar klapt het toestel als het ware in elkaar. Een gelijkenis met de Galaxy Z Fold2 is wat dat betreft snel gemaakt.

Samsung is niet het enige merk dat druk is met het concept. Ook LG werkt aan een vergelijkbaar product. Innovatie genoeg dus, daar in Zuid-Korea. Volgens de bron kan de telefoon van Samsung volgend jaar al verschijnen, maar wanneer precies is onbekend.