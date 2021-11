Volgende week is Battlefield 2042 tien uur gratis te spelen

Een game waar we naar uitkijken en volgende week kunnen we Battlefield 2042 tien uur lang gratis spelen. Lees hier hoe jij dat ook kan doen.

Richting de feestdagen worden er vanouds veel games gelanceerd. Een goed moment, ontwikkelaars kunnen zo veel producten verkopen. Dit is ook het geval bij Battlefield 2042, maar deze game is volgende week al te spelen.

Battlefield 2042 gratis te spelen

Op 12 november kan je toegang krijgen tot de ‘trial’ van Battlefield 2024. Je moet lid zijn van EA Play of een abonnement hebben op de Xbox Game Pass. Je kunt het spel dus eerder spelen en je hebt tien uur toegang om te checken of het iets voor jou is. Eigenlijk is het dus de bedoeling dat je lekker wordt gemaakt en zo enthousiast wordt dat je het spel ga kopen. Marketing dus.

Werkt dit goed dan kan je gelijk de Gold of Ultimate Edition van Battlefield 2042 kopen. Dan ben je zeker te weten verzekerd van vroege toegang als de game echt gelanceerd wordt. En dat is op 19 november. Je krijgt dan toegang tot de gehele game en de voortgang die je eerder geboekt hebt. Deze neem je dus mee naar de uiteindelijke lancering.

Pre- launch

Een dergelijke vroege lancering is niet nieuw. De meeste ontwikkelaars doen dat. Het is één van de voordelen die je dus krijgt met EA Play. En wanneer je dus een Xbox Game pass hebt, dan zit EA Play daar automatisch bij en kun je dus ook profiteren van deze mogelijkheden.

Battlefield 2042 is geheel in multiplayer. Maar dan wel super groot, je kunt met meer dan honderd spelers tegelijkertijd spelen. Cool!