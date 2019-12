Ziet de nieuwe Samsung Galaxy S11 er zo uit? [render]

Wat je niet ziet zal bij de meeste liefhebbers toch even zeer doen.

In februari verwacht men de lancering van de Samsung Galaxy S11-serie. Waar we je eerder al een deel van de Samsung Galaxy S11+ konden laten zien hebben we nu een impressie van de Samsung Galaxy S11. De bekende ontwerpers van Concept Creators hebben alle bekende geruchten bij elkaar genomen en op basis van de opties die het meest waarschijnlijk zijn een render-video gemaakt.

Deze video kun je hier zien.

Hoewel renders natuurlijk altijd een vorm van speculatie inhouden valt op dat het ontwerp, in ieder geval aan de achterzijde, overeen komt met de eerder gelekte foto’s die van de Samsung Galaxy S11 zouden zijn (voor zover zichtbaar).

Zoals je in de commentaren onder post kunt lezen zijn de reacties wisselend. Verder zien we één ding vooral niet dat wel voorzien is in de Samsung Galaxy S10, namelijk de 3,5 mm. headphone Jack. Hoewel we al voorzien hadden dat deze optie in 2020 terrein zou verliezen blijft het voor veel gebruikers toch zonde. Ook dat kun je in de commentaren teruglezen.

Of de render echt klopt kunnen we vast testen op basis de lekken die in aanloop naar de lancering (gepland op 18 februari 2020) ongetwijfeld zullen volgen.