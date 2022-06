VoloConnect taxidrone maakt eerste vlucht!

Afbeelding via Volocopter

De VoloConnect is een taxidrone die binnen enkele jaren het luchtvervoer moet revolutionairen. Deze week werd de eerste stap gezet.

We zijn een stapje dichterbij de introductie van vliegende taxi’s in de maatschappij. Het Duitse bedrijf Volocopter heeft namelijk een eerste succesvolle testvlucht gedaan met het vervoer van de toekomst. Het zijn de eerste stapjes, maar de resultaten zijn veelbelovend.

VoloConnect, de vliegende taxidrone

Tijdens de eerste testvluchten kon de drone een voorwaartse snelheid van bijna 65 kilometer per uur behalen. Zijwaarts werd een snelheid van ruim 45 km/u gehaald. Daarmee heeft het bedrijf in elk geval echte omstandigheden kunnen testen. Je kunt een drone nog zo goed ontwerpen, hij moet uiteindelijk wel kunnen presteren in de echte wereld.

Met de eerste drie testvluchten van ieder enkele minuten is dus bewezen dat de VTOL-constructie werkt. VTOL, of vertical take-off and landing, wil zeggen dat de drone verticaal opstijgt en landt. Dit bespaart de noodzaak van een start- en landingsbaan.

Binnen enkele jaren taxiën door de lucht

Met de tests heeft Volocopter de nodige eerste stappen gezet om VoloConnect uiteindelijk echt te kunnen gebruiken. De drone in kwestie is in allerlei opzichten een ontzettend geavanceerd stukje technologie. Hij vliegt op elektriciteit en heeft (vooralsnog in theorie) een reikwijdte van bijna 100 kilometer.

De topsnelheid is ook veelbelovend: 250 kilometer per uur. Dat wil zeggen: een trip van Amsterdam naar Eindhoven binnen een half uurtje!

Volocopter wil de eerste VoloConntext-taxidrones in 2026 in gaan zetten in drukke stedelijke gebieden. Het bedrijf ontwikkeld gelijktijdig andere luchttaxi’s met bijvoorbeeld een korte reikwijdte voor kleine trips voor minder personen.