Acteur Leonardo DiCaprio kan je huisbaas worden! Huur zijn stulpje in Beverly Hills voor 32.500 dollar per maand.

Regelmatig laten we je een kijkje nemen achter de voordeur van de Hollywood sterren. Deze keer is het de beurt aan het huis van Leonardo DiCaprio. Maar waar we anders laten zien wat je van ze kunt kopen, kun je in dit geval huren! Kun je Leo bellen als je WC verstopt zit.

De Don’t Look Up ster kocht het huis pas afgelopen december voor net geen 10 miljoen dollar. Kennelijk dus niet om in te gaan wonen, maar om huisbaas te worden. Voor 32.500 dollar per maand kun je het huren van The Wolf of Wall Street.

Daar krijg je dan een huis uit 1936 voor met vier slaapkamers en zes badkamers. het huis is volledig gerenoveerd en wordt gemeubileerd verhuurd. What you see is what you get. Oftewel je huurt het huis zoals het er op de foto’s uitziet.

Het huis en de tuin met zwembad licht verscholen en omheind door heggen. Bij binnenkomst in de grote hal vind je een open trap en loop je zo door naar de woonkamer voorzien van bar en erker.

Er is een enorme woonkeuken met een muur van op maat gemaakte stalen deuren. Via openslaande deuren kom je in de tuin met eerder genoemd zwembad.

Verder is een aparte studeerkamer, een masterbedroom met serre en marmeren badkamer. Er is een gastenverblijf en een aparte fitnessruimte. Allemaal in het bescheiden Beverly Hills

Leonardo DiCaprio doet de verhuur natuurlijk niet eigenhandig. Dat loopt via zijn makelaar Brett Lawyer (what’s in the name) van Hilton & Highland.