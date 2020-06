Voor de (gelekte) PlayStation 5 prijs moét je er een halen

Als de PlayStation 5 voor de gelekte prijs over de toonbank gaat, is het een no-brainer voor alle gamers.

De vermeende prijs van de aankomende PlayStation 5 lekte eerder deze week uit. Alle signalen wijzen erop dat de console van Sony inderdaad voor maximaal zo’n €499 over de toonbank zal gaan. En hoewel ik slechts een zesje haalde voor wiskunde, valt het op basis van die cijfers niet te betwisten: voor dat geld moét je een PlayStation 5 (of Xbox Series X) halen. Iedere andere investering in een gameplatform is weggegooid geld.

De PlayStation 5 is een bakbeest

Sony kondigde vorige week de PlayStation 5 officieel aan maar we wisten al dat de specs ongekend gaan zijn. De verschillen tussen de PlayStation 5 en Xbox Series X zijn op basis van die specs minimaal. Maar als je die specs naast een stevige gaming PC legt, pas dan realiseer je je hoe belachelijk goede investering een aankomende console voor een gamer gaat zijn.

Consoles zijn in beginsel een stuk minder krachtig dan stevige gaming PC’s. De apparaten moeten compact, betaalbaar en efficiënt zijn. Dan lever je doorgaans een beetje in op rekenkracht. Maar als alle voorspellingen, onthullingen en lekken kloppen, is dat absoluut niet van toepassing voor de PlayStation 5. Sterker nog, naar verluidt gaat de Xbox Series X hoe dan ook ónder de prijs van de PS5 zitten.

PS5 vs gaming PC

Een kleine vergelijking: mijn redelijk high-end gaming PC wordt aangedreven voor een RTX 2070 Super grafische kaart. Alléén de GPU kostte me al bijna €600, ofwel meer dan wat een hele PS5 vermoedelijk gaat kosten. En dan hebben we het nog niet gehad over de CPU, moederbord, case, PSU, SSD en wat sexy RGB lichten.

Nu zou ik de prijs van mijn PC gemakkelijk kunnen verantwoorden tegenover mijn vriendin als hij een onbetwist bakbeest was. Maar ook dat is niet het geval. De GPU van de PS5 heeft twee keer zoveel grafisch geheugen als mijn RTX 2070 Super. Hij pompt ook nog eens 1.3 teraflops extra rekenkracht uit. En om het nog gênanter te maken, is de maximale frequentie van de PS5 met 2.23 GHz ruim 25% hoger dan die van mijn GPU. Nogmaals, dat is één onderdeel van mijn PC tegenover de gehele PlayStation 5 voor hetzelfde geld.

Kortom, ook al zijn de graphics geproduceerd door de PlayStation 5 niet zo indrukwekkend als dit, dan nog is het voor iedere gamer een no-brainer om straks een next-gen console in huis te halen. Je gaat voor zo’n €499 namelijk op geen enkele manier een betere gaming setup krijgen dan dit.

Voeg daar het plug and play-voordeel en een waslijst aan geweldige exclusives aan toe, en je hebt een kaskraker van een console. De feestdagen worden dit jaar extra bijzonder! Nu moet ik alleen nog mijn vriendin ervan overtuigen dat ik een dure gaming PC én een next-gen console nodig heb.