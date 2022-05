Voor de prijs van deze golf simulator kun je bijna een echte golfbaan aanleggen

Waarom naar een baan gaan als je met een complete golf simulator ook gewoon in je woonkamer kunt spelen? Omdat het tienduizenden euro’s kost, daarom!

Mocht je helemaal gek zijn op golf maar geen zin hebben om telkens naar een baan te gaan, dan heeft Foresight Sports iets voor jou: een eigen golfbaan in huis. De simulators van het bedrijf laten je met een echte bal en club spelen, maar dan midden in je woonkamer.

Golf simulator 2.0

Het bedrijf verkoopt verschillende configuraties. Voor de meest complete ervaring heb je zo’n €32.000 nodig. Daar kun je bij wijze van spreken een echte golfbaan voor aanleggen. Maar hey, je kunt aan je swing werken vanuit huis, zolang als je wilt en ongeacht de weersomstandigheden!

Wat doen de golf simulators van Foresight? Het idee is dat je aller in één pakket kunt bestellen om in je huis een golfbaan te bouwen. Alles is dus inbegrepen bij het duurste pakket, waaronder:

Grasmat voor onder de voetjes

Impactscherm om op te projecteren (en ballen te incasseren)

Beamer voor de immersie

GCHawk launch monitor om de snelheid, hoek en richting van de bal te analyseren

Game-PC om de simulator op te draaien

Simulatiesoftware om dat alles bij elkaar te brengen

Dezelfde sensoren die gebruikt kunnen worden om je swing te analyseren, werken ook met bijvoorbeeld voetballen. Je kunt dus ook een bal keihard tegen het scherm trappen en in een virtuele omgeving je vrije trap zien vliegen.

De golf simulator van het merk is ook in minder dure pakketten verkrijgbaar. Het goedkoopste pakket kost grofweg €10.000 en bestaat uit een grasmat, een sensor en een netconstructie. Met de software kun je nog steeds zien hoe goed je swing is, maar het wordt niet gesimuleerd via een grote beamer.