Voor deze handige Tesla-functie moet je bijbetalen - Apparata

Zou jij duizenden euro’s voor over hebben voor deze slimme nieuwe Tesla-functie?

Als jij een Tesla koopt kun je achteraf nog allerlei zaken erbij kopen. Net als een game soms DLC krijgt, heeft een Tesla opties die je achteraf online kunt aanschaffen. Binnenkort komt er een nieuwe vette Tesla-functie met het Full Self-Driving package beschikbaar op de auto’s van het merk. Elon Musk heeft deze nieuwe feature bevestigd via Twitter. Deze feature maakt onderdeel uit van het pakket.

Musk heeft via Twitter bevestigd dat een 360 graden zicht van bovenop de auto komt naar het ll Self-Driving package. Wat dit doet is je een zicht van bovenaf geven op het het grote van de Tesla. Diverse luxe auto’s als Audi’s en modellen van Mercedes hebben dit ook. Het is extreem handig als je gaat parkeren in een strakke ruimte. Omdat je een beeld van bovenaf krijgt kun je de lijntjes zien. Ook eventuele obstakels worden mooi in beeld gebracht met deze Tesla-functie.

Vector-space bird’s eye view coming with FSD — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2020

Het systeem gebruikt de vele camera’s van een Tesla om dit beeld realtime te kunnen projecteren. Goedkoop is de feature niet. Je moet er immers het eerder genoemde Full Self-Driving package voor aanschaffen. En dat kost, schrik niet, maar liefst 8.000 dollar. Musk heeft niet bekendgemaakt wanneer de Tesla-functie klaar is. Nog even afwachten dus. (via Electrek)