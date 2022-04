Voor een kwart miljoen euro heb je een leuke zomer met Richard Mille

Kost wat, maar dan heb je ook wat. De RM 02 Voiles de Saint Barth van Richard Mille is een vrolijk horloge.

Dat vrolijke zit hem natuurlijk in de kleuren. De combinatie van blauw en wit schreeuwt Franse kust. Lekker van een drankje genieten een briesje van de Middellandse zee. Ik heb spontaan zin om op vakantie gaan, jullie ook?

De RM 02 Voiles de Saint Barth is een samenwerking. Tussen Richard Mille en, zoals de naam al doet vermoeden, Les Voiles de Saint Barth. De twee merken kennen elkaar al te goed en doen al partnerschappen sinds de oprichting in 2010.

Dit horloge is geen anonieme jongen om de pols. Niet alleen door de kleuren en het ontwerp, maar ook de grootte. Met 50mm om de pols is het uurwerk moeilijk te missen. Het skeleton design is natuurlijk het toffe aspect van dit horloge. De automaat is uitgerust met een RMAC2, oftewel het horloge heeft een reserve van 50 uur of 45 uur als je gebruik maakt van de chronograph. Je kunt er tot 300 meter mee duiken.

Het prijskaartje is met 250.000 euro behoorlijk pittig. Daar staat tegenover dat er maar 120 exemplaren van dit horloge gemaakt worden. Exclusiviteit is een garantie met dit prachtige uurwerk.