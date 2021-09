Voor het eind van dit jaar tikt Bitcoin een nieuwe top aan

Een wiskundig model heeft berekent dat de prijsvloer voor Bitcoin rond de $40k is. Maar voorspellingen wijzen uit dat voor het eind van dit jaar Bitcoin ook weer een nieuwe top aantikt!

De afgelopen tijd hebben we een stijgende lijn gezien voor Bitcoin. Dit na een flinke dip. De prijzen schommelen nu tussen de $46.5K tot $48.5K per digitale munt. Intussen geloven voorstanders van Bitcoin nog steeds dat er dit jaar een significante tweede etappe zal plaatsvinden en een recent onderzoek gepubliceerd door Plan B met 123.410 stemmen laat zien dat mensen geloven dat de munt tegen Kerstmis 2021 $100K zal bereiken. Bovendien, een prijsmodel gemaakt door Will Clemente genaamd “Illiquid Supply Floor” geeft aan dat de Bitcoin-prijzen nooit meer onder $ 39K zullen dalen.

Bitcoin naar een nieuwe top

Plan B is een pseudo-anoniem Twitter-account (@100trillionusd) en de maker van het Bitcoin-prijsmodel genaamd stock-to-flow (S2F). In de cryptowereld wordt dit account zeer serieus genomen. Overigens tweet hij ook behoorlijk veel over Nederland en de aanpak van de coronapandemie, en dat doet hij niet altijd positief.

Plan B heeft in eerdere tweets verklaard dat de Bitcoin (BTC)-prijzen in september misschien flauw zijn, en deze week zei hij: “laten we september overslaan en meteen naar oktober gaan.” Eerder in juni voorspelde hij al dat de prijzen van Bitcoin dit pad zullen volgen: augustus 47K, september 43K, oktober 63K, november 98K en december 135K. Tot nu toe klopt het aardig. Maar voorspellingen blijven voorspellingen.

Onderzoek

Verleden week op 11 september besloot Plan B een Twitter-enquête te doen, zoals hij in het verleden verschillende keren heeft gedaan. Plan B heeft 799,1K Twitter-volgers, dus zijn enquête gaat rond op het sociale-mediaplatform. De enquête gaat in op de vraag:

Denk je dat Bitcoin $ 500K, $ 288K (S2FX-model), $ 100K (S2F-model) zal bereiken of zal BTC onder de $ 100K blijven… tegen Kerstmis 2021?

Er werden bijna 125.000 stemmen uitgebracht. Hierbij denkt 45,7% dat het $100.000 zal bereiken. Ongeveer 32,7% van degenen die hebben gestemd, denkt dat BTC tegen Kerstmis 2021 onder de $100K zal blijven. 15,3% suggereert dat ze denken dat $288K mogelijk is. En 6,3% gelooft dat $ 500K per Bitcoin tegen het einde van het jaar zou kunnen gebeuren. De waarde van de munt is voornamelijk gebaseerd op ‘geloof en emotie’. Uit dit onderzoekje blijkt dat dit wel goed zit.