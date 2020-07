Voordelige Samsung Galaxy M31 heeft grote batterij

De Samsung Galaxy M31 excelleert in elk geval op het vlak van de batterij, want die is vrij groot.

Nadat de smartphone begin dit jaar was uitgelekt, is afgelopen week de Samsung Galaxy M31 officieel in Nederland gelanceerd. Het is wéér een mid-range smartphone van Samsung. We zijn inmiddels de tel kwijtgeraakt hoeveel mid-range toestellen je van de Zuid-Koreanen kunt kopen. In vergelijking met al die anderen valt de Galaxy M31 op door zijn accu.

De smartphone heeft namelijk een accu van 6.000 mAh. Het toestel wordt geleverd met een 15W oplader. Verder heeft de Samsung Galaxy M31 een 6.4-inch AMOLED scherm, 4 GB RAM, 64 GB intern geheugen en een Exynos 9611 2,3 GHz Octa Core processor. Aan de achterkant zitten vier camera’s (64+8+5+5MP) en aan de voorkant een 32 megapixel selfiecamera. De Galaxy M31 weegt 191 gram en is 8.9 mm dik. Het scherm is een zogezegde Infinity U display. Dat betekent dat er een kleine notch voor de camera in het midden aan de bovenkant zit.

Je kunt de nieuwe Samsung Galaxy M31 vanaf heden kopen. Het toestel kost 279 euro en is daarmee schappelijk geprijsd. De Galaxy M31 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw. De webshops Bol.com en Coolblue hebben de smartphone opgenomen in het verkoopgamma.