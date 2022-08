Voorkom Marktplaats oplichting bij je volgende aankoop

Oplichting op Marktplaats komt voor, met deze tips herken je ze en bespaar je jezelf veel ellende.

In Nederland kennen we allemaal Marktplaats en hebben we er ooit wel iets op gekocht. Een razend populaire site waar je spullen kan kopen en verkopen. Soms hoor je van de horrorverhalen als iemand is opgelicht en hoop je maar dat dit jou nooit overkomt. Je kan de kans kleiner maken om opgelicht te worden door deze tips.

Voorkom oplichting op Marktplaats

Dé allerbelangrijkste tip is om op het platform te blijven. Oplichters zijn erop uit om jou van Marktplaats te krijgen, omdat het daarbuiten veel makkelijker is om geld te stelen. Communiceer dus altijd via het platform zelf. Betaal ook nooit een bedrag buiten Marktplaats om. Voor oplichters is het namelijk aantrekkelijk om via anderen betaaldiensten geld te krijgen. Vaak vragen ze je om een heel klein bedrag over te maken om te laten zien dat je betrouwbaar bent. Maar dan is de link die ze sturen niet echt en hebben ze je bankgegevens hierdoor.

Wat ook vaak voorkomt is identiteitsfraude. Oplichters vragen een kopie van je ID. Veel mensen sturen deze zowat automatisch op, maar met die gegevens kunnen ze criminele activiteiten ontplooien waar jij niet op zit te wachten. Ze kunnen onder jouw naam spullen kopen. Of erger nog, een bankrekening openen. Het geld wat ze daar opnemen, doen ze onder jouw naam. Stuur dus nooit je ID op.

Klassieker

Dit kan altijd gebeuren en gebeurt dan ook regelmatig. Je koopt iets, maar je krijgt iets anders. Balen. We kennen de, soms hilarische, foto’s waarbij mensen een bankstel hebben gekocht maar een bankstel krijgen die in de palm van je hand past. Om dit te voorkomen heeft Marktplaats het ‘gelijk oversteken principe’. Dan betaal je pas als je helemaal tevreden bent over het product. Echter, daar maken oplichters ook slim gebruik van. Zij sturen een nep-sms en daarmee lijkt het alsof betaald is, maar dat is helemaal niet zo. Wees dus alert.