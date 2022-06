Voormalig crypto-miljardair denkt dat Bitcoin enorm hard gaat stijgen

En tsja, hij heeft wel recht van spreken aangezien hij behoorlijk rijk is geworden met de munt. Hij denkt dat Bitcoin gaat stijgen.

Bitcoin-investeerder Tim Draper gelooft dat de cryptocurrency klaar is voor een epische ommekeer. Zijn miljardairstatus hangt ervan af. De durfkapitalist denkt dat de cryptocurrency tegen het einde van 2023 meer dan 10 keer zal stijgen. Hij is niet de enige crypto-mogul die dit denkt.

Bitcoin gaat stijgen

Tijdens een interview met Forbes in januari van dit jaar deed durfkapitalist Tim Draper een ambitieuze voorspelling: Bitcoin zou binnen een jaar maar liefst de $ 250.000 bereiken. Op dat moment was Bitcoin ongeveer $ 41.000 waard. Hoe anders ziet de wereld er nu uit. De munt staat ongeveer op 20.000,- dollar. Maar Bitcoin gaat weer stijgen. Ooit.

“Dit is het jaar dat het gaat gebeuren”, drong Draper aan, die $ 18,7 miljoen betaalde op een U.S. Marshals Service-veiling in 2014 voor zijn voorraad van ongeveer 30.000 Bitcoins (ja, dat is $ 623 per Bitcoin). “Tegen het einde van dit jaar – of begin volgend jaar.” Hij heeft dus een aardig voorraadje Bitcoins en heeft nog steeds veel winst. Toch is zijn voorspelling niet uitgekomen. Dit aangezien de digitale munt de afgelopen tijd de helft van zijn waarde heeft verloren.

Geen miljardair meer

Dit was hij wel op papier. Maar nu is hij een van de vier crypto-moguls die geen miljardair meer is, dankzij de digitale valutacrash. Maar Draper deinst niet terug. Draper herhaalde zijn koersdoel. “Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat het gebeurt”, zei hij. “Tegen eind 2022 of begin 2023.” Dan gaat Bitcoin toch echt weer stijgen en tikt het toppen aan.

Sinds begin maart hebben elf mensen het meeste geld in crypto verloren – een totaal van $ 61 miljard in de afgelopen drie maanden. Slechts zeven zijn nog steeds miljardair.