Voormalig president VS heeft een mening over crypto’s!

Iedereen mag een mening hebben, een voormalig president van de VS dus ook. En die mening gaat over crypto’s en is best opmerkelijk.

We kennen Donald Trump natuurlijk als president van de Verenigde Staten. Maar ook als succesvol ondernemer. De man is goed voor enkele miljarden. Hij staat bekend als opportunist en grijpt zijn kansen, zolang er maar geld verdiend kan worden. Des te opmerkelijker dat hij crypto als ‘een zeer gevaarlijk iets’ ziet. Andere investeerders zien dit anders en kijken in hun glazen bol en voorspellen een waarde van miljoenen dollars voor één munt.

Mening over crypto’s

In een commentaar op cryptocurrencies waarschuwde hij voor “op een dag een explosie” die “de grote technische explosie klein zal laten lijken”. Hij sprak ook over zijn nieuwe sociale mediaplatform, Truth Social, en de non-fungible token (NFT) onderneming van zijn vrouw. Fox Business publiceerde het interview dinsdag.

“Wat vind je van crypto?” werd Trump gevraagd. De interviewer merkte op dat “New York en Miami echt cryptocurrency in hun financiële systemen krijgen.”

De voormalige Amerikaanse president herhaalde zijn anti-crypto-standpunt: “Nou, ik heb er nooit van gehouden, omdat ik graag de dollar wil hebben. Ik denk dat de valuta de dollar zou moeten zijn, dus ik was nooit een grote fan. Maar het wordt steeds groter en groter, en niemand doet er iets aan.”

Epische explosie

De ex- president voorziet een grote explosie van de digitale markten. Trump is nooit een fan van crypto geweest. In augustus voorspelde hij dat cryptocurrencies “een ramp zijn”. In juni noemde hij Bitcoin een zwendel die zwaar gereguleerd moet worden. Misschien vindt hij dit omdat hij er zelf niet in zit? Anders had hij wel gezegd dat het fantastisch is.