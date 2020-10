Voormalige App Store baas onthult: Apple saboteert derden - Apparata

Foto @Apple

Voormalig Apple App Store topman Phillip Shoemaker onthult de wanpraktijken van Apple in de virtuele winkel.

Ex-topman van de Apple App Store, Phillip Shoemaker, doet een boekje open over Apple’s praktijken in de virtuele winkel. De App Store staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur en Shoemaker gooit er olie op. Volgens de voormalige werknemer maakt Apple hartstikke misbruik van haar machtspositie. Dat is een geluid wat we al eerder hoorden, maar nog nooit uitgesproken door de man die de regels zelf bedacht.

Ex App Store baas dist Apple

Shoemaker was zo’n 7 jaar hoofd van de afdeling App Store en stond aan de wieg van de virtuele winkel en diens richtlijnen. Tijdens een ondervraging van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was hij niet mals over zijn voormalige werkgever. De Amerikaanse overheid doet momenteel onderzoek naar eventueel machtsmisbruik van Apple. Shoemaker is een belangrijke bron binnen dat onderzoek (.pdf).

[Apple] is niet oprecht. (…) Apple heeft complete, onbegrensde controle over de apparaten van diens gebruikers. De beslissingen die ze maken als het gaat om apps van derden, moeten onberispelijk zijn. En dat zijn ze momenteel niet. (…) Apple probeert de App Store als wapen tegen de concurrentie te gebruiken. Shoemaker tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Apple trekt Arcade keihard voor

Tijdens dezelfde zitting haalt Shoemaker Apple Arcade aan als voorbeeld van hoe Apple derden benadeelt en eigen services voortrekt. Het rapport parafraseert Shoemaker in de onderstaande, stevige woorden.

Neem bijvoorbeeld Apple’s eigen gaming service, Apple Arcade. Dat is precies een soort app die “consistent geweigerd werd in de store” als derden zoiets aanboden. Maar Apple laat zijn eigen app direct de store binnen “ondanks het feit dat de app bestaande [App Store] richtlijnen schendt.” Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden quote Shoemaker

En zoals Shoemaker zelf concludeert, is het ook wel heel opvallend dat juist de nieuwe richtlijnen zo streng zijn tegenover gaming services. Volgens hem zijn die regels specifiek geschreven om Google Stadia uit de App Store te houden. Dat terwijl Apple Arcade ogenschijnlijk zelf die regels overtreed.

Verklaring krijgt een staartje

De verklaringen van Shoemaker zijn verre van mals, al mag je ook zijn woorden met een kleine korrel zout nemen. Als voormalig werknemer is het altijd nog de vraag hoezeer hij met emotie over de situatie denkt. Aan de andere kant, de Amerikaan zegt al langere tijd negatieve dingen over Apple, ogenschijnlijk omdat hij het niet eens is met de kant waar het bedrijf op gaat.

Betrouwbaar of niet, Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en wellicht zelfs de Amerikaanse rechtbanken zullen zijn statements om te smullen vinden. Momenteel loopt er namelijk een rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Die zaak heeft redelijk wat overlap met het onderzoek naar Apple’s machtsmisbruik. En zo lopen er wel meer zaken tegen Apple.

Kortom, dit is zeker niet het laatste wat we horen binnen deze context!